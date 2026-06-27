https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/harvard-arastirmasi-beyin-sagligi-icin-en-faydali-diyet-akdeniz-diyeti-olmayabilir-1106819107.html

Harvard araştırması: Beyin sağlığı için en faydalı diyet Akdeniz diyeti olmayabilir

Harvard araştırması: Beyin sağlığı için en faydalı diyet Akdeniz diyeti olmayabilir

Sputnik Türkiye

Harvard Üniversitesi öncülüğünde 159 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği araştırma, beyin sağlığını korumada en güçlü ilişkinin DASH diyetiyle... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T16:30+0300

2026-06-27T16:30+0300

2026-06-27T16:30+0300

sağlik

akdeniz

harvard üniversitesi

akdeniz diyeti

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Beyin sağlığını korumak için hangi beslenme düzeninin en etkili olduğu sorusuna ilişkin yeni bir araştırma, uzun yıllardır öne çıkan Akdeniz diyetinden farklı bir sonucu işaret etti.Harvard Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve 159 bin 347 kişinin yaklaşık 30 yıllık verilerini inceleyen çalışma, DASH (Hipertansiyonu Durdurmaya Yönelik Beslenme Yaklaşımı) diyetinin bilişsel sağlığı korumada incelenen diğer beslenme modellerinden daha güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koydu.Araştırmanın sonuçları JAMA Neurology dergisinde yayımlandı.DASH diyeti ilk sırada yer aldıAraştırmacılar, katılımcıların yaklaşık her dört yılda bir beslenme alışkanlıklarını değerlendirdi ve bunları altı farklı sağlıklı beslenme modeliyle karşılaştırdı.İncelenen tüm diyetlerin beyin sağlığıyla olumlu ilişki gösterdiği görülürken, DASH diyetine en yüksek düzeyde bağlı kalan kişilerde öznel bilişsel gerileme riskinin yüzde 41 daha düşük olduğu belirlendi.Karşılaştırmada;Hafıza testlerinde de daha iyi sonuçlarAraştırmaya göre DASH diyetine en sıkı şekilde uyan katılımcılar, bilişsel yaşlanma testlerinde ortalama 0,76 yıl daha genç performans gösterdi.Çalışma belleğini ölçen testlerde ise bu grubun performansı ortalama 1,37 yıl daha genç bulundu.Araştırmacılar, özellikle 45-54 yaş arasında sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanın ilerleyen yaşlarda beyin sağlığı açısından daha güçlü koruyucu etkiyle ilişkili olduğunu belirtti.DASH diyeti nedir?1990'lı yıllarda yüksek tansiyonu kontrol altına almak amacıyla geliştirilen DASH diyeti; meyve, sebze, tam tahıllar, kuruyemişler ve düşük yağlı süt ürünlerini ön plana çıkarıyor.Beslenme planında tuz tüketimi azaltılırken, kırmızı et, işlenmiş gıdalar, ilave şeker ve alkolün sınırlandırılması öneriliyor.Uzmanlardan değerlendirmeAraştırmacılar, elde edilen bulguların neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını, yalnızca güçlü bir ilişki ortaya koyduğunu vurguladı.Çalışmanın yazarı Kjetil Bjornevik, insanların beslenme alışkanlıklarını küçük ve sürdürülebilir adımlarla değiştirmesinin daha kalıcı sonuçlar sağlayacağını belirterek, sebze, balık ve tam tahıl ağırlıklı; işlenmiş kırmızı et, kızartmalar ve şekerli içeceklerin sınırlı olduğu beslenme düzenlerinin genel olarak beyin sağlığı açısından faydalı göründüğünü ifade etti.Uzmanlar, beslenmenin Alzheimer ve diğer bunama türleri üzerindeki etkisinin kesin olarak ortaya konulabilmesi için daha kapsamlı klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/avrupayi-kavuran-sicak-hava-dalgasinda-bilanco-agirlasiyor-fransada-sicaktan-olen-cocuk-sayisi-4e-1106814227.html

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akdeniz, harvard üniversitesi, akdeniz diyeti