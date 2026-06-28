https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/bangladesin-idam-mahkumu-eski-basbakani-hasina-bu-yil-ulkesine-donecegini-soyledi-1106834940.html

Bangladeş'in idam mahkumu eski Başbakanı Hasina, bu yıl ülkesine döneceğini söyledi

Bangladeş'in idam mahkumu eski Başbakanı Hasina, bu yıl ülkesine döneceğini söyledi

Sputnik Türkiye

Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine bu yıl içerisinde geri döneceğini belirtti.

2026-06-28T18:38+0300

2026-06-28T18:38+0300

2026-06-28T18:38+0300

dünya

bangladeş

şeyh hasina vecid

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Şeyh Hasina, Bangladeş'te Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarda şiddet olayları sürerken askeri helikopterle ülkeden ayrılmasından bu yana bulunduğu Hindistan'da NDTV kanalına konuştu.Bangladeş'te hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" diye nitelendiren Hasina, "Şunu açıkça söylemek isterim: Bu yıl her engeli ve her komployu aşarak ülkeme döneceğim" dedi.‘Beni derinden üzüyor’Hasina, Bangladeş'teki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bangladeş bugün bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Ülke için bu kritik zamanda orada olamamam beni derinden üzüyor. Bu fırsat bana tanınmadı" diye konuştu.Dönüşünün "kişisel hırstan" kaynaklanmadığını ve "ölümden korkmadığını" dile getiren Hasina, protestolardaki olayların ardından kaydı askıya alınan partisi Avami Birliği'nin "ülkedeki tüm demokratik hareketlere öncülük ettiğini" savundu.Hasina, Avami Birliği'nin "çok kez yasaklandığını ve yeniden ayağa kalktığını" söyleyerek, "Parti ofislerini kapatmış olabilirler. Siyasi faaliyetleri geçici olarak bastırmış olabilirler. Ancak Avami Birliği'ni halkın kalbinden silmeyi başaramadılar" ifadelerini kullandı.Hasina hakkındaki idam cezası

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