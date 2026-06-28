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Bangladeş'in idam mahkumu eski Başbakanı Hasina, bu yıl ülkesine döneceğini söyledi
Bangladeş'in idam mahkumu eski Başbakanı Hasina, bu yıl ülkesine döneceğini söyledi
Sputnik Türkiye
Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine bu yıl içerisinde geri döneceğini belirtti.
2026-06-28T18:38+0300
2026-06-28T18:38+0300
dünya
bangladeş
şeyh hasina vecid
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Şeyh Hasina, Bangladeş'te Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarda şiddet olayları sürerken askeri helikopterle ülkeden ayrılmasından bu yana bulunduğu Hindistan'da NDTV kanalına konuştu.Bangladeş'te hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" diye nitelendiren Hasina, "Şunu açıkça söylemek isterim: Bu yıl her engeli ve her komployu aşarak ülkeme döneceğim" dedi.‘Beni derinden üzüyor’Hasina, Bangladeş'teki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bangladeş bugün bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Ülke için bu kritik zamanda orada olamamam beni derinden üzüyor. Bu fırsat bana tanınmadı" diye konuştu.Dönüşünün "kişisel hırstan" kaynaklanmadığını ve "ölümden korkmadığını" dile getiren Hasina, protestolardaki olayların ardından kaydı askıya alınan partisi Avami Birliği'nin "ülkedeki tüm demokratik hareketlere öncülük ettiğini" savundu.Hasina, Avami Birliği'nin "çok kez yasaklandığını ve yeniden ayağa kalktığını" söyleyerek, "Parti ofislerini kapatmış olabilirler. Siyasi faaliyetleri geçici olarak bastırmış olabilirler. Ancak Avami Birliği'ni halkın kalbinden silmeyi başaramadılar" ifadelerini kullandı.Hasina hakkındaki idam cezası
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bangladeş, şeyh hasina vecid
bangladeş, şeyh hasina vecid

Bangladeş'in idam mahkumu eski Başbakanı Hasina, bu yıl ülkesine döneceğini söyledi

18:38 28.06.2026
© AP Photo / Mikhail MetzelBangladeş’in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu
Bangladeş’in eski lideri Şeyh Hasina ve yeğeni yolsuzluktan suçlu bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Mikhail Metzel
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Bangladeş'te gıyabında idama mahkum edilen eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid, 2024'teki protestolar sırasında ayrıldığı ülkesine bu yıl içerisinde geri döneceğini belirtti.
Şeyh Hasina, Bangladeş'te Temmuz 2024'te yüzlerce kişinin ölümüne neden olan protestolarda şiddet olayları sürerken askeri helikopterle ülkeden ayrılmasından bu yana bulunduğu Hindistan'da NDTV kanalına konuştu.
Bangladeş'te hakkında verilen idam kararını "yasa dışı, anayasaya aykırı ve siyasi güdümlü bir sürecin parçası" diye nitelendiren Hasina, "Şunu açıkça söylemek isterim: Bu yıl her engeli ve her komployu aşarak ülkeme döneceğim" dedi.

‘Beni derinden üzüyor’

Hasina, Bangladeş'teki gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bangladeş bugün bir kez daha zor bir dönemden geçiyor. Ülke için bu kritik zamanda orada olamamam beni derinden üzüyor. Bu fırsat bana tanınmadı" diye konuştu.
Dönüşünün "kişisel hırstan" kaynaklanmadığını ve "ölümden korkmadığını" dile getiren Hasina, protestolardaki olayların ardından kaydı askıya alınan partisi Avami Birliği'nin "ülkedeki tüm demokratik hareketlere öncülük ettiğini" savundu.
Hasina, Avami Birliği'nin "çok kez yasaklandığını ve yeniden ayağa kalktığını" söyleyerek, "Parti ofislerini kapatmış olabilirler. Siyasi faaliyetleri geçici olarak bastırmış olabilirler. Ancak Avami Birliği'ni halkın kalbinden silmeyi başaramadılar" ifadelerini kullandı.

Hasina hakkındaki idam cezası

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.
Yüksek Mahkeme'nin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuş, protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.
Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.
Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamış, geçici hükümet dönemini sona erdirmek üzere bu yıl 12 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde ise Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) iktidara gelmişti.
Hasina da protestolardaki can kayıplarından bizzat sorumlu olduğu gerekçesiyle Kasım 2025'te gıyabında çarptırıldığı idam cezasının yanı sıra yolsuzluk suçlamalarından da ayrıca hapis cezalarına mahkum edilmişti.
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