Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/seferihisar-belediyesine-yonelik-sorusturma-imar-muduru-tutuklandi-1106784866.html
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T02:34+0300
2026-06-26T02:35+0300
türki̇ye
i̇zmir
seferihisar
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.Şüphelilerden ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da yakalanmıştı.2 belediye başkanı gözaltına alınmıştıSeferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/seferihisar-belediyesine-yonelik-rusvet-operasyonunda-6-zanli-gozaltina-alindi-1106567667.html
türki̇ye
i̇zmir
seferihisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇zmir, seferihisar, türkiye
i̇zmir, seferihisar, türkiye

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı

02:34 26.06.2026 (güncellendi: 02:35 26.06.2026)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
Abone ol
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı.
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.
Şüphelilerden ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da yakalanmıştı.

2 belediye başkanı gözaltına alınmıştı

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
TÜRKİYE
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı
17 Haziran , 10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала