https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/seferihisar-belediyesine-yonelik-sorusturma-imar-muduru-tutuklandi-1106784866.html

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturma: İmar müdürü tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü tutuklandı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T02:34+0300

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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.Şüphelilerden ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da yakalanmıştı.2 belediye başkanı gözaltına alınmıştıSeferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/seferihisar-belediyesine-yonelik-rusvet-operasyonunda-6-zanli-gozaltina-alindi-1106567667.html

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