https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/arakci-washington-sorumlulugunu-yerine-getirip-israili-saldirilarini-sona-erdirmeye-zorlamali-1106826002.html

Arakçi: Washington sorumluluğunu yerine getirip İsrail’i saldırılarını sona erdirmeye zorlamalı

Arakçi: Washington sorumluluğunu yerine getirip İsrail’i saldırılarını sona erdirmeye zorlamalı

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’yi İsrail’e baskı yaparak Lübnan’daki saldırılarını durdurmaya çağırdı. Araghchi, Washington ile Tahran arasında imzalanan... 28.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-28T12:11+0300

2026-06-28T12:11+0300

2026-06-28T12:11+0300

dünya

abbas arakçi

fuad hüseyin

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/0f/1105754261_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_d03ceadef4a247053ffe3c5cdc1a7552.jpg

Abbas Arakçi, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, “Maalesef Siyonist varlık Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor” dedi. Mutabakat Zaptı’nın İsrail tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Araghchi, “Washington sorumluluğunu yerine getirmeli ve İsrail’i Lübnan’daki saldırılarını sona erdirmeye zorlamalıdır” ifadelerini kullandı.Bakan, İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin de MoU’nun ilk maddesi olduğunu belirtti ve ABD’den bu konuda adım atmasını istedi.Hürmüz Boğazı 30 gün İran kontrolündeAraghchi, Hürmüz Boğazı’nın önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran’ın kontrolü ve yönetimi altında olacağını açıkladı.“İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili son gelişmeleri Iraklı mevkidaşıma aktardım” diyen Arakçi, şöyle devam etti:Irak’tan İran’a destekIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise aynı basın toplantısında İran’a yönelik saldırıları kınadı. “Körfez’de savaşın ölçeğini genişletmeyi desteklemiyoruz ve İran’a yönelik saldırılara karşıyız” diyen Hüseyin, komşu ülke İran’ın savaş ve saldırganlık hedefi haline gelmesinin üzücü olduğunu kaydetti.Hüseyin, geçmişte Tahran ile Washington arasında arabuluculuk rolü üstlendiklerini hatırlatarak, sorunların yalnızca müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Iraklı bakan, İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik mutabakatların da uygulanması gerektiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abbas arakçi, fuad hüseyin, haberler