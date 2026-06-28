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Arakçi: Washington sorumluluğunu yerine getirip İsrail’i saldırılarını sona erdirmeye zorlamalı
Arakçi: Washington sorumluluğunu yerine getirip İsrail’i saldırılarını sona erdirmeye zorlamalı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’yi İsrail’e baskı yaparak Lübnan’daki saldırılarını durdurmaya çağırdı. Araghchi, Washington ile Tahran arasında imzalanan... 28.06.2026, Sputnik Türkiye
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Abbas Arakçi, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, “Maalesef Siyonist varlık Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor” dedi. Mutabakat Zaptı’nın İsrail tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Araghchi, “Washington sorumluluğunu yerine getirmeli ve İsrail’i Lübnan’daki saldırılarını sona erdirmeye zorlamalıdır” ifadelerini kullandı.Bakan, İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin de MoU’nun ilk maddesi olduğunu belirtti ve ABD’den bu konuda adım atmasını istedi.Hürmüz Boğazı 30 gün İran kontrolündeAraghchi, Hürmüz Boğazı’nın önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran’ın kontrolü ve yönetimi altında olacağını açıkladı.“İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili son gelişmeleri Iraklı mevkidaşıma aktardım” diyen Arakçi, şöyle devam etti:Irak’tan İran’a destekIrak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise aynı basın toplantısında İran’a yönelik saldırıları kınadı. “Körfez’de savaşın ölçeğini genişletmeyi desteklemiyoruz ve İran’a yönelik saldırılara karşıyız” diyen Hüseyin, komşu ülke İran’ın savaş ve saldırganlık hedefi haline gelmesinin üzücü olduğunu kaydetti.Hüseyin, geçmişte Tahran ile Washington arasında arabuluculuk rolü üstlendiklerini hatırlatarak, sorunların yalnızca müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Iraklı bakan, İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik mutabakatların da uygulanması gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260628/abd-hurmuz-bogazinda-irana-ait-10-askeri-hedefi-vurdu-iran-gucleri-kuveyt-ve-bahreynde-operasyon-1106824979.html
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abbas arakçi, fuad hüseyin, haberler
abbas arakçi, fuad hüseyin, haberler
Arakçi: Washington sorumluluğunu yerine getirip İsrail’i saldırılarını sona erdirmeye zorlamalı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD’yi İsrail’e baskı yaparak Lübnan’daki saldırılarını durdurmaya çağırdı. Araghchi, Washington ile Tahran arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın (MoU) tüm maddelerinin, özellikle Lübnan’la ilgili hükümlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı. Arakçi ayrıca Hürmüz’ün 30 gün İran kontrolünde olduğu söyledi.
Abbas Arakçi, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında, “Maalesef Siyonist varlık Lübnan’a yönelik hava saldırılarını sürdürüyor” dedi. Mutabakat Zaptı’nın İsrail tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Araghchi, “Washington sorumluluğunu yerine getirmeli ve İsrail’i Lübnan’daki saldırılarını sona erdirmeye zorlamalıdır” ifadelerini kullandı.
Bakan, İsrail’in Lübnan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmesinin de MoU’nun ilk maddesi olduğunu belirtti ve ABD’den bu konuda adım atmasını istedi.
Hürmüz Boğazı 30 gün İran kontrolünde
Araghchi, Hürmüz Boğazı’nın önümüzdeki 30 gün boyunca tamamen İran’ın kontrolü ve yönetimi altında olacağını açıkladı.
“İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili son gelişmeleri Iraklı mevkidaşıma aktardım” diyen Arakçi, şöyle devam etti:
Hürmüz Boğazı önümüzdeki 30 gün boyunca İran’ın tam gözetimi ve yönetimi altındadır. Tüm engeller kaldırıldıktan sonra boğazın tam kapasitesi yeniden sağlanacaktır. Bu sorumluluk tamamen İran İslam Cumhuriyeti’ne aittir. Başka hiçbir taraf veya devlet bu konuda müdahalede bulunamaz. Herhangi bir müdahale veya tek taraflı eylem durumu daha da kötüleştirecek ve boğazın yeniden açılmasını geciktirecektir.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise aynı basın toplantısında İran’a yönelik saldırıları kınadı. “Körfez’de savaşın ölçeğini genişletmeyi desteklemiyoruz ve İran’a yönelik saldırılara karşıyız” diyen Hüseyin, komşu ülke İran’ın savaş ve saldırganlık hedefi haline gelmesinin üzücü olduğunu kaydetti.
Hüseyin, geçmişte Tahran ile Washington arasında arabuluculuk rolü üstlendiklerini hatırlatarak, sorunların yalnızca müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Iraklı bakan, İran’a yönelik deniz ablukasının kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına yönelik mutabakatların da uygulanması gerektiğini söyledi.