https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-tahran-ve-washington-hurmuz-bogazi-icin-askeri-iletisim-hatti-kurdu-1106801608.html

İran basını: Tahran ve Washington, Hürmüz Boğazı için askeri iletişim hattı kurdu

İran basını: Tahran ve Washington, Hürmüz Boğazı için askeri iletişim hattı kurdu

Sputnik Türkiye

İran basını, İran ile ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda olası askeri çatışmaları önlemek amacıyla doğrudan bir askeri iletişim hattı oluşturduğunu öne sürdü. Haberde... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T16:41+0300

2026-06-26T16:41+0300

2026-06-26T16:41+0300

dünya

ortadoğu

i̇ran

hürmüz boğazı

kazım garibabadi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106585274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8cfc546d96cc3a31126a1e64d4ba347c.jpg

İran basını, Tahran ile Washington yönetimlerinin Hürmüz Boğazı'nda olası askeri çatışmaları önlemek amacıyla bir askeri iletişim hattı kurduğunu iddia etti.Press TV'nin haberine göre, söz konusu iletişim hattı, geçen hafta İsviçre'de İran ile ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yayımlanan nihai bildiri kapsamında oluşturuldu.Haberde, hattın amacının Hürmüz Boğazı'nda çatışmaya yol açabilecek olayların önüne geçmek ve "İslamabad Mutabakatı"nın beşinci maddesinde yer alan güvenlik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak olduğu ifade edildi.İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısıÖte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin İran'ın rolü dikkate alınmadan garanti edilemeyeceğini savundu. Garibabadi şu ifadeleri kullandı:İranlı yetkili, Tahran ile koordinasyon sağlanmaması halinde alternatif deniz güzergâhlarının askıya alınabileceği uyarısında bulundu.Güzergah tartışması sürüyorİran, daha önce yaptığı açıklamalarda Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin yalnızca Tahran tarafından belirlenen rotaları kullanması gerektiğini savunmuştu. Buna karşılık Umman Ulaştırma Bakanlığı, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru seçeneği üzerinde çalışıldığını duyurmuştu.İran Devrim Muhafızları Donanması ise İran ile koordinasyon sağlanmadan yeni geçiş güzergahları açıklanmasını "kabul edilemez ve son derece tehlikeli" olarak nitelendirmişti. Bu açıklamaların ardından, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecis-yapmak-isteyen-3-tanker-durduruldu-1106799323.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇ran, hürmüz boğazı, kazım garibabadi