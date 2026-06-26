https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-son-durum-olu-sayisi-920ye-yukseldi-yarali-sayisi-3-bini-asti-4-binden-fazla-kisi-evsiz-1106808433.html

Venezuela'da son durum: Ölü sayısı 920'ye yükseldi, yaralı sayısı 3 bini aştı, 4 binden fazla kişi evsiz kaldı

Venezuela'da son durum: Ölü sayısı 920'ye yükseldi, yaralı sayısı 3 bini aştı, 4 binden fazla kişi evsiz kaldı

Sputnik Türkiye

Venezuela'da meydana gelen çifte depremde can kaybı 920'ye, yaralı sayısı 3 bin 360'a yükseldi. Yetkililer, 4 binden fazla kişinin evsiz kaldığını belirtirken... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T21:15+0300

2026-06-26T21:15+0300

2026-06-26T21:15+0300

dünya

venezuela

deprem

ölü

ölü sayısı

yaralı

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Venezuela'da meydana gelen biri 7.5 diğeri 7.2 büyüklüğünde çifte depremde ölü sayısının 920'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 360'a yükseldiği bildirildi.Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Rodriguez, doğal afet nedeniyle 3 bin 360 kişinin yaralandığını, 4 binden fazla kişinin ise evini kaybettiğini belirtti.Türkiye saati ile bugün öğlen saatlerinde ölü sayısının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e ulaştığı açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuela-hukumeti-acikladi-deprem-felaketi-sonrasi-200-milyon-dolarlik-yeniden-yapilanma-fonu-1106765718.html

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venezuela, deprem, ölü, ölü sayısı, yaralı