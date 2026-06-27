https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukmto-hurmuz-bogazinda-tankere-kimligi-belirsiz-cisim-isabet-etti-1106815454.html
UKMTO: Hürmüz Boğazı’nda tankere 'kimliği belirsiz cisim' isabet etti
UKMTO: Hürmüz Boğazı’nda tankere 'kimliği belirsiz cisim' isabet etti
Sputnik Türkiye
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin 'kimliği belirsiz bir cisim' ile vurulduğunu, köprü kısmında hasar oluştuğunu ve... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T13:34+0300
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hürmüz boğazı
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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir tankerin “kimliği belirsiz bir cisim” tarafından vurulduğunu duyurdu.UKMTO tarafından yapılan açıklamada, tanker kaptanının geminin bir “tanımlanamayan füze veya mühimmat” ile isabet aldığını bildirdiği belirtildi.Köprü bölümünde hasar oluştuAçıklamaya göre, saldırı sonrası geminin köprü bölümünde hasar meydana geldi. Olayda mürettebatın tamamının güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. UKMTO, şu ana kadar herhangi bir çevresel kirlilik tespit edilmediğini de bildirdi.Soruşturma başlatıldıBölgedeki yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı, saldırının niteliğinin ve sorumlularının belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-tahran-ve-washington-hurmuz-bogazi-icin-askeri-iletisim-hatti-kurdu-1106801608.html
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hürmüz boğazı
UKMTO: Hürmüz Boğazı’nda tankere 'kimliği belirsiz cisim' isabet etti
13:34 27.06.2026 (güncellendi: 13:37 27.06.2026)
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin 'kimliği belirsiz bir cisim' ile vurulduğunu, köprü kısmında hasar oluştuğunu ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir tankerin “kimliği belirsiz bir cisim” tarafından vurulduğunu duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan açıklamada, tanker kaptanının geminin bir “tanımlanamayan füze veya mühimmat” ile isabet aldığını bildirdiği belirtildi.
Köprü bölümünde hasar oluştu
Açıklamaya göre, saldırı sonrası geminin köprü bölümünde hasar meydana geldi. Olayda mürettebatın tamamının güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. UKMTO, şu ana kadar herhangi bir çevresel kirlilik tespit edilmediğini de bildirdi.
Bölgedeki yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı, saldırının niteliğinin ve sorumlularının belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.