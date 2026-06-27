https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ukmto-hurmuz-bogazinda-tankere-kimligi-belirsiz-cisim-isabet-etti-1106815454.html

UKMTO: Hürmüz Boğazı’nda tankere 'kimliği belirsiz cisim' isabet etti

UKMTO: Hürmüz Boğazı’nda tankere 'kimliği belirsiz cisim' isabet etti

Sputnik Türkiye

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin 'kimliği belirsiz bir cisim' ile vurulduğunu, köprü kısmında hasar oluştuğunu ve... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T13:34+0300

2026-06-27T13:34+0300

2026-06-27T13:37+0300

dünya

hürmüz boğazı

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı’nda seyir halindeki bir tankerin “kimliği belirsiz bir cisim” tarafından vurulduğunu duyurdu.UKMTO tarafından yapılan açıklamada, tanker kaptanının geminin bir “tanımlanamayan füze veya mühimmat” ile isabet aldığını bildirdiği belirtildi.Köprü bölümünde hasar oluştuAçıklamaya göre, saldırı sonrası geminin köprü bölümünde hasar meydana geldi. Olayda mürettebatın tamamının güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. UKMTO, şu ana kadar herhangi bir çevresel kirlilik tespit edilmediğini de bildirdi.Soruşturma başlatıldıBölgedeki yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı, saldırının niteliğinin ve sorumlularının belirlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

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hürmüz boğazı

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