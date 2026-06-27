https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/trump-abd-gocmenlik-ve-gumruk-muhafaza-dairesi-icin-direktor-adayini-acikladi-1106821642.html

Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi için direktör adayını açıkladı

Trump, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi için direktör adayını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) için yeni direktör adayının Lance Schroyer olduğunu bildirdi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T23:33+0300

2026-06-27T23:33+0300

2026-06-27T23:33+0300

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abd

amerika

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

donald trump

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Schroyer'i, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili çalışmalar yürüten ICE için aday gösterdiğini belirtti."Lance Schroyer'i bir sonraki ICE direktörümüz olarak aday gösterdiğimi duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanan Trump, Schroyer'in 29 yılı aşkın kolluk kuvveti deneyimine sahip olduğuna işaret etti.Adayının eski bir Oklahoma eyalet polisi ve ABD Deniz Piyadeleri mensubu olduğunu belirten Trump, Schroyer'in güvenlik konusunda "kendini kanıtlamış bir lider" olduğunu ileri sürdü.ABD Başkanı, "Lance, yasa dışı göçmenleri sokaklarımızdan uzaklaştırma konusunda bizzat deneyim sahibidir. Daha da önemlisi Lance Schroyer, katiller, tecavüzcüler ve uyuşturucu kaçakçıları da dahil olmak üzere yasa dışı yollarla ülkeye girmiş suçluları daha önce hiç görülmemiş bir hızla gözaltına alıp sınır dışı etmek için gereken niteliklere sahiptir" ifadesini kullandı.ABD Senatosu'nun Schroyer'in atamasını "derhal onaylaması" gerektiğini belirten Trump, "Gecikmeye mahal vermeyin. Birlikte Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız" dedi.

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abd, amerika, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), donald trump