Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/burkina-faso-fransa-ile-iliskilerini-kesmisti-fransa-karsi-onlemler-alacagini-duyurdu-1106821022.html
Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu
Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Burkina Faso'nun Paris'i sömürgeci politikalar ve ülkenin iç işlerine müdahaleyle ilişkilendirerek diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Fransa... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T19:17+0300
2026-06-27T19:17+0300
poli̇ti̇ka
haberler
fransa
burkina faso
paris
fransa dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_76ad77a57e1a4acda9160aa372749dfb.jpg
Fransa, Burkina Faso'nun Paris ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alınabilecek misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.Burkina Faso, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma girişimlerine' karşılık olarak Fransa ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Paris'in Burkina Faso'nun kararından üzüntü duyduğu belirtilerek, söz konusu karar 'düşmanca ve hiçbir gerekçeye dayanmayan' bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca bu kararın, Afrika ülkesinin yönetiminin 'endişe verici bir yola girdiğini gösterdiği' öne sürüldü.Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi temelinde alınabilecek karşı önlemler şu anda değerlendirilmektedir" denildi.Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca Burkina Faso'da bulunan Fransız devlet görevlileri ile vatandaşlarının güvenliğine özel önem verdiklerini belirterek vatandaşlarına daha dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.Burkina Faso, Fransa'nın teröristlere destek verdiğini açıklamıştıBurkina Faso yönetimi, Fransa'yı ülkenin egemenliğine saygı göstermemekle, sömürgeci politika izlemekle ve bu Afrika ülkesinin çıkarlarına karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla itham etmişti.Ülke hükümetinin resmi sözcüsünün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:Açıklamada, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma' girişimlerine karşılık olarak Burkina Faso yönetimi, 26 Haziran itibarıyla Fransa ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html
fransa
burkina faso
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/1c/1043104592_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_b9729f8ef4aa5901dabd9684795bce59.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, fransa, burkina faso, paris, fransa dışişleri bakanlığı
haberler, fransa, burkina faso, paris, fransa dışişleri bakanlığı

Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu

19:17 27.06.2026
© AAFransa bayrağı-Fransız bayrağı
Fransa bayrağı-Fransız bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© AA
Abone ol
Burkina Faso'nun Paris'i sömürgeci politikalar ve ülkenin iç işlerine müdahaleyle ilişkilendirerek diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Fransa, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.
Fransa, Burkina Faso'nun Paris ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alınabilecek misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.
Burkina Faso, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma girişimlerine' karşılık olarak Fransa ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.
Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Paris'in Burkina Faso'nun kararından üzüntü duyduğu belirtilerek, söz konusu karar 'düşmanca ve hiçbir gerekçeye dayanmayan' bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca bu kararın, Afrika ülkesinin yönetiminin 'endişe verici bir yola girdiğini gösterdiği' öne sürüldü.
Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi temelinde alınabilecek karşı önlemler şu anda değerlendirilmektedir" denildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca Burkina Faso'da bulunan Fransız devlet görevlileri ile vatandaşlarının güvenliğine özel önem verdiklerini belirterek vatandaşlarına daha dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Burkina Faso, Fransa'nın teröristlere destek verdiğini açıklamıştı

Burkina Faso yönetimi, Fransa'yı ülkenin egemenliğine saygı göstermemekle, sömürgeci politika izlemekle ve bu Afrika ülkesinin çıkarlarına karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla itham etmişti.
Ülke hükümetinin resmi sözcüsünün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

Bu durum özellikle mevcut Fransız yönetiminin ülkenin çıkarlarına karşı kesintisiz eylemlerinde, açıkça sergilenen neo-sömürgeci emellerinde, yıkıcı faaliyetlere ve teröristlere verdiği destekte kendini göstermektedir.

Açıklamada, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma' girişimlerine karşılık olarak Burkina Faso yönetimi, 26 Haziran itibarıyla Fransa ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
DÜNYA
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
31 Aralık 2025, 10:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала