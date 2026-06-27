https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/burkina-faso-fransa-ile-iliskilerini-kesmisti-fransa-karsi-onlemler-alacagini-duyurdu-1106821022.html
Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu
Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Burkina Faso'nun Paris'i sömürgeci politikalar ve ülkenin iç işlerine müdahaleyle ilişkilendirerek diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Fransa... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T19:17+0300
2026-06-27T19:17+0300
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Fransa, Burkina Faso'nun Paris ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alınabilecek misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.Burkina Faso, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma girişimlerine' karşılık olarak Fransa ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Paris'in Burkina Faso'nun kararından üzüntü duyduğu belirtilerek, söz konusu karar 'düşmanca ve hiçbir gerekçeye dayanmayan' bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca bu kararın, Afrika ülkesinin yönetiminin 'endişe verici bir yola girdiğini gösterdiği' öne sürüldü.Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi temelinde alınabilecek karşı önlemler şu anda değerlendirilmektedir" denildi.Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca Burkina Faso'da bulunan Fransız devlet görevlileri ile vatandaşlarının güvenliğine özel önem verdiklerini belirterek vatandaşlarına daha dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.Burkina Faso, Fransa'nın teröristlere destek verdiğini açıklamıştıBurkina Faso yönetimi, Fransa'yı ülkenin egemenliğine saygı göstermemekle, sömürgeci politika izlemekle ve bu Afrika ülkesinin çıkarlarına karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla itham etmişti.Ülke hükümetinin resmi sözcüsünün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:Açıklamada, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma' girişimlerine karşılık olarak Burkina Faso yönetimi, 26 Haziran itibarıyla Fransa ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html
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haberler, fransa, burkina faso, paris, fransa dışişleri bakanlığı
haberler, fransa, burkina faso, paris, fransa dışişleri bakanlığı
Burkina Faso, Fransa ile ilişkilerini kesmişti: Fransa karşı önlemler alacağını duyurdu
Burkina Faso'nun Paris'i sömürgeci politikalar ve ülkenin iç işlerine müdahaleyle ilişkilendirerek diplomatik ilişkileri kesmesinin ardından Fransa, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.
Fransa, Burkina Faso'nun Paris ile diplomatik ilişkileri kesme kararının ardından, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde alınabilecek misilleme önlemlerini değerlendirdiğini açıkladı.
Burkina Faso, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma girişimlerine' karşılık olarak Fransa ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.
Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Paris'in Burkina Faso'nun kararından üzüntü duyduğu belirtilerek, söz konusu karar 'düşmanca ve hiçbir gerekçeye dayanmayan' bir adım olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca bu kararın, Afrika ülkesinin yönetiminin 'endişe verici bir yola girdiğini gösterdiği' öne sürüldü.
Açıklamada, "Karşılıklılık ilkesi temelinde alınabilecek karşı önlemler şu anda değerlendirilmektedir" denildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı ayrıca Burkina Faso'da bulunan Fransız devlet görevlileri ile vatandaşlarının güvenliğine özel önem verdiklerini belirterek vatandaşlarına daha dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.
Burkina Faso, Fransa'nın teröristlere destek verdiğini açıklamıştı
Burkina Faso yönetimi, Fransa'yı ülkenin egemenliğine saygı göstermemekle, sömürgeci politika izlemekle ve bu Afrika ülkesinin çıkarlarına karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunmakla itham etmişti.
Ülke hükümetinin resmi sözcüsünün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
Bu durum özellikle mevcut Fransız yönetiminin ülkenin çıkarlarına karşı kesintisiz eylemlerinde, açıkça sergilenen neo-sömürgeci emellerinde, yıkıcı faaliyetlere ve teröristlere verdiği destekte kendini göstermektedir.
Açıklamada, Paris'in ülkeyi 'egemenliği altına alma ve kendi iradesine tabi kılma' girişimlerine karşılık olarak Burkina Faso yönetimi, 26 Haziran itibarıyla Fransa ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.