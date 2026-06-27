Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/tbmmye-10-milletvekiline-ait-11-dokunulmazlik-dosyasi-sevk-edildi-1106811917.html
TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanlığı'na, 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T10:20+0300
2026-06-27T10:20+0300
türki̇ye
tbmm
dokunulmazlık
chp
cumhurbaşkanlığı
anayasa
adalet komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg
TBMM Başkanlığı'na sunulan 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kapsamında işleme alındı.Tezkereler, değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.Dosyaları sevk edilen milletvekilleriKarma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait oldu:Mahmut Tanal hakkında iki dosya bulunuyorSevk edilen dosyalar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b21a4787584d9009cd7b22004e563769.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tbmm, dokunulmazlık, chp, cumhurbaşkanlığı, anayasa, adalet komisyonu
tbmm, dokunulmazlık, chp, cumhurbaşkanlığı, anayasa, adalet komisyonu

TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

10:20 27.06.2026
© AAMeclis
Meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© AA
Abone ol
TBMM Başkanlığı'na, 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, inceleme yapılmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kapsamında işleme alındı.
Tezkereler, değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.

Dosyaları sevk edilen milletvekilleri

Karma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait oldu:
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal
CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı
CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci

Mahmut Tanal hakkında iki dosya bulunuyor

Sevk edilen dosyalar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
Sıcak hava uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
TÜRKİYE
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Yeni haftada kavurucu sıcaklar başlıyor
09:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала