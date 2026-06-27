https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/tbmmye-10-milletvekiline-ait-11-dokunulmazlik-dosyasi-sevk-edildi-1106811917.html
TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanlığı'na, 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-27T10:20+0300
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adalet komisyonu
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TBMM Başkanlığı'na sunulan 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kapsamında işleme alındı.Tezkereler, değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.Dosyaları sevk edilen milletvekilleriKarma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait oldu:Mahmut Tanal hakkında iki dosya bulunuyorSevk edilen dosyalar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html
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tbmm, dokunulmazlık, chp, cumhurbaşkanlığı, anayasa, adalet komisyonu
tbmm, dokunulmazlık, chp, cumhurbaşkanlığı, anayasa, adalet komisyonu
TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
TBMM Başkanlığı'na, 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, inceleme yapılmak üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.
TBMM Başkanlığı'na sunulan 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kapsamında işleme alındı.
Tezkereler, değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.
Dosyaları sevk edilen milletvekilleri
Karma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait oldu:
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci
Mahmut Tanal hakkında iki dosya bulunuyor
Sevk edilen dosyalar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.