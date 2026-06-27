https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/tbmmye-10-milletvekiline-ait-11-dokunulmazlik-dosyasi-sevk-edildi-1106811917.html

TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM'ye 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanlığı'na, 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T10:20+0300

2026-06-27T10:20+0300

2026-06-27T10:20+0300

türki̇ye

tbmm

dokunulmazlık

chp

cumhurbaşkanlığı

anayasa

adalet komisyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/07/1093458650_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b6a70b4c30dcf1c3ec82a1349ddb5f0.jpg

TBMM Başkanlığı'na sunulan 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebini içeren Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kapsamında işleme alındı.Tezkereler, değerlendirilmek üzere Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona sevk edildi.Dosyaları sevk edilen milletvekilleriKarma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait oldu:Mahmut Tanal hakkında iki dosya bulunuyorSevk edilen dosyalar arasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/meteoroloji-ve-akomdan-pes-pese-uyari-yeni-haftada-kavurucu-sicaklar-basliyor-1106810907.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, dokunulmazlık, chp, cumhurbaşkanlığı, anayasa, adalet komisyonu