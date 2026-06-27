https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/suruculerin-merakla-bekledigi-sorunun-yaniti-geldi-on-cama-monte-edilen-telefon-tutacaklariyla-1106820050.html
Sürücülerin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi: Ön cama monte edilen telefon tutacaklarıyla ilgili karar verildi
Sürücülerin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi: Ön cama monte edilen telefon tutacaklarıyla ilgili karar verildi
Sputnik Türkiye
Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği tamamlandı. Ön cama monte edilen telefon tutucuları resmen serbest hale geldi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de tartışmalara yol açan ve milyonlarca sürücünün merakla beklediği Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne göre artık ön cama monte edilen telefon tutucuları serbest hale geldi. Telefon tutucu hakkında karar çıktıSabah'ın haberine göre, araçlardaki ekranlara ve hoparlörlere ceza uygulanması tartışmalarına son veren yönetmelikle ön cama monte edilen telefon tutucular resmen serbest hale geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.Cezai yaptırıma tabi olmayacakBöylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi. Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.Yeni yönetmelikle, ses cihazlarının kullanımına ilişkin denetim mekanizması tamamen objektif kriterlere oturtuldu. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınarak keyfi uygulamaların önüne geçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260323/dmm-arabada-telefon-tutucu-ve-koku-yasaklandi-mi-sorusunu-yanitladi-1104443746.html
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Sürücülerin merakla beklediği sorunun yanıtı geldi: Ön cama monte edilen telefon tutacaklarıyla ilgili karar verildi
17:27 27.06.2026 (güncellendi: 18:00 27.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği tamamlandı. Ön cama monte edilen telefon tutucuları resmen serbest hale geldi.
Türkiye'de tartışmalara yol açan ve milyonlarca sürücünün merakla beklediği Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'ne göre artık ön cama monte edilen telefon tutucuları serbest hale geldi.
Telefon tutucu hakkında karar çıktı
Sabah'ın haberine göre, araçlardaki ekranlara ve hoparlörlere ceza uygulanması tartışmalarına son veren yönetmelikle ön cama monte edilen telefon tutucular resmen serbest hale geldi. Yeni düzenlemeyle birlikte; direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucular açıkça istisna kapsamına alındı.
Cezai yaptırıma tabi olmayacak
Böylece navigasyon kullanımı ve güvenlik kamerası yerleşimi gibi konular netleştirilerek, bu aparatların görüşü engelleyici bir unsur olmadığı hukuken tescillendi. Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da bu nesnel ölçülerle yasal bir zemine kavuşturuldu. Araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da istisna kapsamında olacak ve cezai yaptırıma tabi olmayacak.
Yeni yönetmelikle, ses cihazlarının kullanımına ilişkin denetim mekanizması tamamen objektif kriterlere oturtuldu. Bir araca ses sisteminden dolayı işlem yapılabilmesi, "sesin araçtan dışarıya taşarak kamunun rahat ve huzurunu bozması" ve bu durumun somut bir şekilde "kayıt altına alınması" şartına bağlandı. Bu sayede, araç içinde kendi halinde müzik dinleyen sürücülerin hakları koruma altına alınarak keyfi uygulamaların önüne geçildi.