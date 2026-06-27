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Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a duygusal veda: 'Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm'
Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a duygusal veda: 'Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Soner Arıca, annesi Altun Arıca'nın vefatından yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ı kaybetti. Peş peşe... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T14:44+0300
2026-06-27T14:44+0300
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Şarkıcı Soner Arıca, kısa süre içinde hem annesini hem de dayısı Kadir İnanır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Kadir İnanır'ın ablası olan Altun Arıca, 95 yaşında 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlanan Altun Arıca'nın ardından, 26 Haziran akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın vefatı, aileyi ikinci kez yasa boğdu.Anne acısının ardından dayısını da kaybeden Soner Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi."Kadir İnanır'a duygusal vedaArıca, paylaşımında Kadir İnanır'ın fotoğrafına da yer vererek şu ifadeleri kullandı:"Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir."'Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi'Arıca, mesajının devamında dayısı Kadir İnanır'ın yalnızca ailesi için değil, Türk sineması için de çok önemli bir isim olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:"Çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı- Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi. Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı… Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/kadir-inanirin-yegeni-son-anlarini-anlatti-cok-yorulmustu-1106813010.html
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kadir i̇nanır, yeşilçam
kadir i̇nanır, yeşilçam

Soner Arıca'dan dayısı Kadir İnanır'a duygusal veda: 'Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm'

14:44 27.06.2026
© FotoğrafSoner Arıca
Soner Arıca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Fotoğraf
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Ünlü şarkıcı Soner Arıca, annesi Altun Arıca'nın vefatından yalnızca üç gün sonra bu kez dayısı, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ı kaybetti. Peş peşe yaşadığı acılar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arıca, Kadir İnanır için kaleme aldığı duygusal mesajda, "Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Soner Arıca, kısa süre içinde hem annesini hem de dayısı Kadir İnanır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve Kadir İnanır'ın ablası olan Altun Arıca, 95 yaşında 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlanan Altun Arıca'nın ardından, 26 Haziran akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kadir İnanır'ın vefatı, aileyi ikinci kez yasa boğdu.
Anne acısının ardından dayısını da kaybeden Soner Arıca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi."

Kadir İnanır'a duygusal veda

Arıca, paylaşımında Kadir İnanır'ın fotoğrafına da yer vererek şu ifadeleri kullandı:
"Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir."

'Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi'

Arıca, mesajının devamında dayısı Kadir İnanır'ın yalnızca ailesi için değil, Türk sineması için de çok önemli bir isim olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı- Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi. Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı… Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
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