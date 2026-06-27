https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/kadir-inanirin-yegeni-son-anlarini-anlatti-cok-yorulmustu-1106813010.html

Kadir İnanır'ın yeğeni son anlarını anlattı: 'Çok yorulmuştu'

Kadir İnanır'ın yeğeni son anlarını anlattı: 'Çok yorulmuştu'

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yaratırken yeğeni, dayısının 8 yıldır çok sıkıntılar yaşadığını 'kalbi yorulmuştu'... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T11:28+0300

2026-06-27T11:28+0300

2026-06-27T11:28+0300

yaşam

kadir i̇nanır

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Türk sinemasında unutulmaz filmlere imza atan usta oyuncu Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ünlü ismin son günlerini "Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı" sözleriyle anlattı. Levent İnanır, dayısının vasiyeti hakkındaki soruyu da yanıtladı. İleri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği77 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının ölümünün ardından tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen şu bilgileri verdi: ''İleri evre akciğer kanseri ile mücadele eden Kadir İnanır 13.05.2026 tarihinden itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14.05.2026 tarihinde yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, dün (26.06.2026) çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18:05'de hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.''Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum Vefatının ardından oyuncu olan yeğeni Levent İnanır, hastane önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Levent İnanır, dayısının çok sevildiğini ve herkesin baş sağlığı için kendilerini aradığını belirterek, "Ona, tanıdığı tanımadığı herkes dua etti. Bu süreçte film çekmek için Diyarbakır'da, Bingöl'de bulundum. İnanın sokakta yürüyemedim. Onun bu kadar sevildiğini bilmiyordum." dedi.Çok iyiydi ama direniyorduDayısının hastalığına karşı çok direndiğini söyleyen Levent İnanır, "Canlı şahidiyim. Doktorlar da sağ olsun. Üst üste 8 yılda çok sıkıntılar yaşadı. Bu kadar dayanabildi. En son entübe sürecinden önce görüştük. Çok iyiydi ama direniyordu. Hatta espri yaptı ama çok yorulmuş, çok yıpranmıştı. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.Vasiyeti var mı sorusunu yanıtladıMuhabirlerin 'Vasiyeti var mıydı?' sorusuna ise Levent İnanır 'Özel bir isteği yoktu biz ona yakışır şekilde uğurlayacağız. ' diye yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kadir-inanir-hayatini-kaybetti-1106805832.html

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kadir i̇nanır