https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/slovakya-basbakani-fico-yineledi-ukraynaya-askeri-yardimda-bulunmayacagiz-1106819647.html
Slovakya Başbakanı Fico yineledi: Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağız
Slovakya Başbakanı Fico yineledi: Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağız
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Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, katıldığı bir radyo programında Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını belirterek, geçen Çarşamba yaptığı açıklamayı yinelemiş oldu.“Slovakya'nın Ukrayna'ya verilecek herhangi bir askeri krediye katılmak için hiçbir nedeni yok” diyen Fico, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi bir faydası olmayacağını ifade etti.Fico, Ankara'da Temmuz başlarında yapılması planlanan NATO zirvesine katılacak olan Slovak heyetine Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin başkanlık edeceğini sözlerine ekledi.Slovak Başbakan Çarşamba günü , Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardım için bütçesinden fon ayırmayacağını, böylece NATO'nun Kiev'e yönelik yeni 70 milyar euro tutarındaki mali yardım paketine katılmayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html
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slovakya, robert fico, fico, ukrayna, yardım, askeri yardım, nato, avrupa birliği, peter pellegrini, ankara
slovakya, robert fico, fico, ukrayna, yardım, askeri yardım, nato, avrupa birliği, peter pellegrini, ankara
Slovakya Başbakanı Fico yineledi: Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağız
Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi bir faydası olmayacağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, katıldığı bir radyo programında Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını belirterek, geçen Çarşamba yaptığı açıklamayı yinelemiş oldu.
“Slovakya'nın Ukrayna'ya verilecek herhangi bir askeri krediye katılmak için hiçbir nedeni yok” diyen Fico, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi bir faydası olmayacağını ifade etti.
Avrupa Birliği çerçevesinde Ukrayna'ya sağlanan askeri krediye katılmadığımız için, Slovak heyetinin Ukrayna'ya yönelik yeni askeri yardıma onay verme yetkisine sahip olmaması için (üst düzey Slovak yetkililerle) görüşeceğim.
Fico, Ankara'da Temmuz başlarında yapılması planlanan NATO zirvesine katılacak olan Slovak heyetine Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin başkanlık edeceğini sözlerine ekledi.
Slovak Başbakan Çarşamba günü , Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardım için bütçesinden fon ayırmayacağını, böylece NATO'nun Kiev'e yönelik yeni 70 milyar euro tutarındaki mali yardım paketine katılmayacağını açıklamıştı.