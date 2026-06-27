https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/slovakya-basbakani-fico-yineledi-ukraynaya-askeri-yardimda-bulunmayacagiz-1106819647.html

Slovakya Başbakanı Fico yineledi: Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağız

Slovakya Başbakanı Fico yineledi: Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmayacağız

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, ülkesinin Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T17:10+0300

2026-06-27T17:10+0300

2026-06-27T17:10+0300

dünya

slovakya

robert fico

fico

ukrayna

yardım

askeri yardım

nato

avrupa birliği

peter pellegrini

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, katıldığı bir radyo programında Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmak için hiçbir nedeninin olmadığını belirterek, geçen Çarşamba yaptığı açıklamayı yinelemiş oldu.“Slovakya'nın Ukrayna'ya verilecek herhangi bir askeri krediye katılmak için hiçbir nedeni yok” diyen Fico, böyle bir yardımın çatışmayı uzatmaktan başka herhangi bir faydası olmayacağını ifade etti.Fico, Ankara'da Temmuz başlarında yapılması planlanan NATO zirvesine katılacak olan Slovak heyetine Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'nin başkanlık edeceğini sözlerine ekledi.Slovak Başbakan Çarşamba günü , Slovakya'nın Ukrayna'ya askeri yardım için bütçesinden fon ayırmayacağını, böylece NATO'nun Kiev'e yönelik yeni 70 milyar euro tutarındaki mali yardım paketine katılmayacağını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html

slovakya

ukrayna

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, robert fico, fico, ukrayna, yardım, askeri yardım, nato, avrupa birliği, peter pellegrini, ankara