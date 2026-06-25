https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html

Fico: Slovakya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni yardım paketine katılmayacak

Fico: Slovakya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni yardım paketine katılmayacak

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO’nun Ukrayna için hazırladığı yeni mali ve askeri yardım paketine ülkesinin dahil olmayacağını açıkladı. Fico... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T01:24+0300

2026-06-25T01:24+0300

2026-06-25T01:24+0300

dünya

robert fico

slovakya

nato

kiev

ukrayna

nato zirvesi

ankara

ansa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png

Fico, yaptığı açıklamada temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine yönelik hazırlıkları "büyük bir endişeyle" takip ettiğini söyledi.ANSA ajansının aktardığına göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinin sonuç bildirgesine, müttefiklerin Kiev'e birkaç yıl boyunca her yıl yaklaşık 70 milyar euro tutarında askeri yardım sağlamasına yönelik bir taahhüdün eklenmesi bekleniyor.Bu çerçevede Slovakya’nın askeri kredilere taraf olmayacağını belirten Fico şu ifadeleri kullandı:Slovakya’nın kendi bütçesinden Ukrayna’ya silah ve savaş için kaynak ayırmayacağını vurgulayan Fico, buna karşın ülkesinin insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/medvedev-avrupa-uluslararasi-hukukun-temelini-kendi-elleriyle-dinamitledi-1106748315.html

slovakya

kiev

ukrayna

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert fico, slovakya, nato, kiev, ukrayna, nato zirvesi, ankara, ansa