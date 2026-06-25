https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/fico-slovakya-natonun-ukraynaya-yeni-yardim-paketine-katilmayacak-1106753412.html
Fico: Slovakya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni yardım paketine katılmayacak
Fico: Slovakya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni yardım paketine katılmayacak
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO’nun Ukrayna için hazırladığı yeni mali ve askeri yardım paketine ülkesinin dahil olmayacağını açıkladı. Fico... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T01:24+0300
2026-06-25T01:24+0300
2026-06-25T01:24+0300
dünya
robert fico
slovakya
nato
kiev
ukrayna
nato zirvesi
ankara
ansa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png
Fico, yaptığı açıklamada temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine yönelik hazırlıkları "büyük bir endişeyle" takip ettiğini söyledi.ANSA ajansının aktardığına göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinin sonuç bildirgesine, müttefiklerin Kiev'e birkaç yıl boyunca her yıl yaklaşık 70 milyar euro tutarında askeri yardım sağlamasına yönelik bir taahhüdün eklenmesi bekleniyor.Bu çerçevede Slovakya’nın askeri kredilere taraf olmayacağını belirten Fico şu ifadeleri kullandı:Slovakya’nın kendi bütçesinden Ukrayna’ya silah ve savaş için kaynak ayırmayacağını vurgulayan Fico, buna karşın ülkesinin insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/medvedev-avrupa-uluslararasi-hukukun-temelini-kendi-elleriyle-dinamitledi-1106748315.html
slovakya
kiev
ukrayna
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_23:0:684:496_1920x0_80_0_0_99b82c068dd5874c26b1e8facbaf61e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
robert fico, slovakya, nato, kiev, ukrayna, nato zirvesi, ankara, ansa
robert fico, slovakya, nato, kiev, ukrayna, nato zirvesi, ankara, ansa
Fico: Slovakya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni yardım paketine katılmayacak
Slovakya Başbakanı Robert Fico, NATO’nun Ukrayna için hazırladığı yeni mali ve askeri yardım paketine ülkesinin dahil olmayacağını açıkladı. Fico, Bratislava’nın Ukrayna’ya silah ve askeri kredi vermeyeceğini, ancak insani yardıma açık olduklarını vurguladı.
Fico, yaptığı açıklamada temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine yönelik hazırlıkları "büyük bir endişeyle" takip ettiğini söyledi.
ANSA ajansının aktardığına göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesinin sonuç bildirgesine, müttefiklerin Kiev'e birkaç yıl boyunca her yıl yaklaşık 70 milyar euro tutarında askeri yardım sağlamasına yönelik bir taahhüdün eklenmesi bekleniyor.
Bu çerçevede Slovakya’nın askeri kredilere taraf olmayacağını belirten Fico şu ifadeleri kullandı:
Büyük bir endişeyle NATO zirvesine hazırlıkları takip ediyorum ve yine Ukrayna için para toplamak istediklerini duyuyorum. Bunu ilk kez kamuoyu önünde söylüyorum: Slovakya’nın Ukrayna için askeri kredilere katılmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım.
Slovakya’nın kendi bütçesinden Ukrayna’ya silah ve savaş için kaynak ayırmayacağını vurgulayan Fico, buna karşın ülkesinin insani yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya silah sevkiyatlarının çatışmanın çözümünü zorlaştırdığını ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmanın içine çektiğini belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev’e mühimmat taşıyan her türlü kargonun Moskova açısından "meşru hedef" olacağını daha önce defalarca dile getirmişti.