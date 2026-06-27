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Satranç oyuncusu Tuana Abak'ın büyük başarısı: Dünya 3'üncüsü oldu
Satranç oyuncusu Tuana Abak'ın büyük başarısı: Dünya 3'üncüsü oldu
Sputnik Türkiye
Milli sporculardan Tuana Abak, satranç şampiyonasında 14 yaş kadınlar kategorisinde bronz madalya aldı. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T14:26+0300
2026-06-27T14:26+0300
spor
satranç
türkiye satranç federasyonu
dünya satranç şampiyonası
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Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuana Abak, 14 yaş kadınlar kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Türkiye'yi 13 satranç oyuncusu temsil etti.14 yaş kadınlarda hamle yapan Tuana, 11 tur sonunda topladığı 8,5 puanla dünya 3'üncülüğünü elde etti.
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satranç, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç şampiyonası
satranç, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç şampiyonası

Satranç oyuncusu Tuana Abak'ın büyük başarısı: Dünya 3'üncüsü oldu

14:26 27.06.2026
© Türkiye Satranç FederasyonuTuana Abak
Tuana Abak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Türkiye Satranç Federasyonu
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Milli sporculardan Tuana Abak, satranç şampiyonasında 14 yaş kadınlar kategorisinde bronz madalya aldı.
Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuana Abak, 14 yaş kadınlar kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Türkiye'yi 13 satranç oyuncusu temsil etti.
14 yaş kadınlarda hamle yapan Tuana, 11 tur sonunda topladığı 8,5 puanla dünya 3'üncülüğünü elde etti.
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