https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/satranc-oyuncusu-tuana-abakin-buyuk-basarisi-dunya-3uncusu-oldu-1106817084.html

Satranç oyuncusu Tuana Abak'ın büyük başarısı: Dünya 3'üncüsü oldu

Satranç oyuncusu Tuana Abak'ın büyük başarısı: Dünya 3'üncüsü oldu

Sputnik Türkiye

Milli sporculardan Tuana Abak, satranç şampiyonasında 14 yaş kadınlar kategorisinde bronz madalya aldı. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T14:26+0300

2026-06-27T14:26+0300

2026-06-27T14:26+0300

spor

satranç

türkiye satranç federasyonu

dünya satranç şampiyonası

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Dünya Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Tuana Abak, 14 yaş kadınlar kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu. Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre İtalya'nın Montesilvano kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde yarıştı. Şampiyonada Türkiye'yi 13 satranç oyuncusu temsil etti.14 yaş kadınlarda hamle yapan Tuana, 11 tur sonunda topladığı 8,5 puanla dünya 3'üncülüğünü elde etti.

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satranç, türkiye satranç federasyonu, dünya satranç şampiyonası