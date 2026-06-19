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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fenerbahce-beko-besiktas-gaini-81-72-maglup-etti-final-serisi-2-1-oldu-1106592779.html
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fenerbahçe beko, sinan erdem spor salonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
fenerbahçe beko, sinan erdem spor salonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

22:04 19.06.2026 (güncellendi: 22:38 19.06.2026)
© AA / Arife KarakumFenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2026
© AA / Arife Karakum
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2026
SPOR
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i 81-72 mağlup etti: Final serisi 2-1 oldu
17 Haziran , 22:15
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