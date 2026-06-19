https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/fenerbahce-beko-basketbol-super-liginde-sampiyon-oldu-1106654213.html
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T22:04+0300
2026-06-19T22:04+0300
2026-06-19T22:38+0300
spor
fenerbahçe beko
sinan erdem spor salonu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260617/fenerbahce-beko-besiktas-gaini-81-72-maglup-etti-final-serisi-2-1-oldu-1106592779.html
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fenerbahçe beko, sinan erdem spor salonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
fenerbahçe beko, sinan erdem spor salonu, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
22:04 19.06.2026 (güncellendi: 22:38 19.06.2026)
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş'ı 77-75 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş GAİN ve Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Fenerbahçe Beko, rakibini 77-75 mağlup etti. Bu sonuçla final serisinde durumu 3-1'e getiren sarı-lacivertli ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.