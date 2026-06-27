https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/saatte-bin-221-km--hizli-gittigi-icin-trafik-cezasi-kesildi-emniyet-mudurlugunden-aciklama-geldi--1106814742.html
Saatte bin 221 km hızlı gittiği için trafik cezası kesildi: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Saatte bin 221 km hızlı gittiği için trafik cezası kesildi: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da saatte bin 221 kilometre hızla radara yakalanan araca 30 bin lira ceza tebligatı geldi. Mahkemeye başvuran araç sürücüsü cezayı iptal ettirdi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T13:05+0300
2026-06-27T13:05+0300
2026-06-27T13:05+0300
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emniyet müdürlüğü
radar
trafik cezası
trafik para cezası
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İstanbul Pendik'te bir araca saatte bin 221km hızla radara yakalandığı için 30 bin liralık ceza kesildi. Yarış arabası, hızlı tren ve yolcu uçaklarından bile süratli çıkan sürücü büyük şok yaşadı. Mahkemeye başvuran sürücünün cezası iptal edilirken, İstanbul Emniyeti hızın yanlış yazıldığını belirtti. Saatte bin 221 kilometre hız yaptığı belirtildiNTV'nin haberine göre, 62 yaşındaki Yakup Yeter, şirkete ait bir otomobille, İstanbul Pendik'ten iş yerine giderken bir hafta sonra kendisine Kurtköy bağlantı yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası tebligatı geldi. Ceza tebligatında yaşlı adamın bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı belirtildi. Yeter, 30 bin liralık cezayı ödemeyip hukuki yollara başvurdu.Emniyet hatayı kabul ettiİstanbul Emniyeti, radar uygulamasından 154 kilometre hızla geçildiğini ancak yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trafikte-yeni-donem-makas-atan-surucu-sayisi-yuzde-93-azaldi-1106638811.html
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emniyet müdürlüğü, radar, trafik cezası, trafik para cezası, hız sınırı
emniyet müdürlüğü, radar, trafik cezası, trafik para cezası, hız sınırı
Saatte bin 221 km hızlı gittiği için trafik cezası kesildi: Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi
İstanbul'da saatte bin 221 kilometre hızla radara yakalanan araca 30 bin lira ceza tebligatı geldi. Mahkemeye başvuran araç sürücüsü cezayı iptal ettirdi.
İstanbul Pendik'te bir araca saatte bin 221km hızla radara yakalandığı için 30 bin liralık ceza kesildi. Yarış arabası, hızlı tren ve yolcu uçaklarından bile süratli çıkan sürücü büyük şok yaşadı. Mahkemeye başvuran sürücünün cezası iptal edilirken, İstanbul Emniyeti hızın yanlış yazıldığını belirtti.
Saatte bin 221 kilometre hız yaptığı belirtildi
NTV'nin haberine göre, 62 yaşındaki Yakup Yeter, şirkete ait bir otomobille, İstanbul Pendik'ten iş yerine giderken bir hafta sonra kendisine Kurtköy bağlantı yolunda hız sınırını aştığı gerekçesiyle trafik cezası tebligatı geldi. Ceza tebligatında yaşlı adamın bin 221 kilometre hızla radara yakalandığı belirtildi. Yeter, 30 bin liralık cezayı ödemeyip hukuki yollara başvurdu.
Emniyet hatayı kabul etti
İstanbul Emniyeti, radar uygulamasından 154 kilometre hızla geçildiğini ancak yanlışlıkla bin 221 kilometre yazıldığını belirtti. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeter, hayatının şokunu yaşadığını belirtip yaptığı başvurusunda "Yolcu uçağının, Formula 1 aracının bile o hıza ulaşamadığını ve maddi bir hata olduğunu söyledik." diye konuştu.