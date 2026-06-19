https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trafikte-yeni-donem-makas-atan-surucu-sayisi-yuzde-93-azaldi-1106638811.html

Trafikte yeni dönem: Makas atan sürücü sayısı yüzde 93 azaldı

Trafikte yeni dönem: Makas atan sürücü sayısı yüzde 93 azaldı

Sputnik Türkiye

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından trafikte can güvenliğini tehdit eden "makas atma" ihlalinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T12:31+0300

2026-06-19T12:31+0300

2026-06-19T12:31+0300

türki̇ye

trafik

ceza

i̇çişleri bakanlığı

makas

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Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, denetim faaliyetleri de artırıldı.'Makas atma' ihlalinde yüzde 93'lük düşüşİçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ülke genelindeki trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.Bu kapsamda, trafikte en tehlikeli ihlaller arasında gösterilen "makas atma" vakalarında önemli bir azalma yaşandı.Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs döneminde 47 bin 380 olarak kayıtlara geçen makas atma ihlali sayısı, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 adetlik azalma yaşanırken, düşüş oranı yüzde 93 olarak hesaplandı.Takograf ihlallerinde yüzde 80'in üzerinde gerilemeYeni düzenlemenin ardından yalnızca makas atma değil, diğer trafik ihlallerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi.Verilere göre;Kırmızı ışık ve alkollü araç kullanımı da düştüDenetimlerin artırılması ve cezaların ağırlaştırılmasıyla birlikte diğer ihlallerde de gerileme görüldü.Buna göre;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sahte-hgs-ve-kargo-mesaji-vurgunu-145-milyon-gsm-kaydi-ele-gecirildi-1106636973.html

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trafik, ceza, i̇çişleri bakanlığı, makas