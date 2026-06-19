https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/trafikte-yeni-donem-makas-atan-surucu-sayisi-yuzde-93-azaldi-1106638811.html
Trafikte yeni dönem: Makas atan sürücü sayısı yüzde 93 azaldı
Trafikte yeni dönem: Makas atan sürücü sayısı yüzde 93 azaldı
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Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından trafikte can güvenliğini tehdit eden "makas atma" ihlalinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T12:31+0300
2026-06-19T12:31+0300
2026-06-19T12:31+0300
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trafik
ceza
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makas
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Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Düzenleme kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, denetim faaliyetleri de artırıldı.'Makas atma' ihlalinde yüzde 93'lük düşüşİçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ülke genelindeki trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.Bu kapsamda, trafikte en tehlikeli ihlaller arasında gösterilen "makas atma" vakalarında önemli bir azalma yaşandı.Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs döneminde 47 bin 380 olarak kayıtlara geçen makas atma ihlali sayısı, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 adetlik azalma yaşanırken, düşüş oranı yüzde 93 olarak hesaplandı.Takograf ihlallerinde yüzde 80'in üzerinde gerilemeYeni düzenlemenin ardından yalnızca makas atma değil, diğer trafik ihlallerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi.Verilere göre;Kırmızı ışık ve alkollü araç kullanımı da düştüDenetimlerin artırılması ve cezaların ağırlaştırılmasıyla birlikte diğer ihlallerde de gerileme görüldü.Buna göre;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/sahte-hgs-ve-kargo-mesaji-vurgunu-145-milyon-gsm-kaydi-ele-gecirildi-1106636973.html
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trafik, ceza, i̇çişleri bakanlığı, makas
trafik, ceza, i̇çişleri bakanlığı, makas
Trafikte yeni dönem: Makas atan sürücü sayısı yüzde 93 azaldı
Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerin ardından trafikte can güvenliğini tehdit eden "makas atma" ihlalinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın aynı döneminde 47 bin 380 olan ihlal sayısı bu yıl 3 bin 306'ya gerileyerek yüzde 93 azaldı.
Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Düzenleme kapsamında, trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlale yönelik yaptırımlar ağırlaştırılırken, denetim faaliyetleri de artırıldı.
'Makas atma' ihlalinde yüzde 93'lük düşüş
İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ülke genelindeki trafik denetimleri yoğunlaştırıldı.
Bu kapsamda, trafikte en tehlikeli ihlaller arasında gösterilen "makas atma" vakalarında önemli bir azalma yaşandı.
Geçen yıl 27 Şubat-31 Mayıs döneminde 47 bin 380 olarak kayıtlara geçen makas atma ihlali sayısı, bu yılın aynı döneminde 3 bin 306'ya düştü.
Böylece söz konusu ihlalde 44 bin 74 adetlik azalma yaşanırken, düşüş oranı yüzde 93 olarak hesaplandı.
Takograf ihlallerinde yüzde 80'in üzerinde gerileme
Yeni düzenlemenin ardından yalnızca makas atma değil, diğer trafik ihlallerinde de dikkat çekici düşüşler kaydedildi.
Takograf ihlalleri
yüzde 80,2
Dur ihtarına uymama
yüzde 52,4
Kask kullanmama
yüzde 36,4
Sürücü belgesiz araç kullanma
yüzde 33,7
oranında azaldı.
Kırmızı ışık ve alkollü araç kullanımı da düştü
Denetimlerin artırılması ve cezaların ağırlaştırılmasıyla birlikte diğer ihlallerde de gerileme görüldü.
Ters yön ihlalleri
yüzde 21,4
Trafik levhalarına uymama
yüzde 14,8
Kırmızı ışık ihlalleri
yüzde 11,9
Alkollü araç kullanma
yüzde 10,3
Emniyet kemeri ihlalleri
yüzde 7,9
oranında azalış gösterdi.