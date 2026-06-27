https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/rusyadan-romanyadaki-bayrak-yasagina-tepki-sonucsuz-birakmayacagiz-1106820187.html

Rusya’dan Romanya’daki bayrak yasağına tepki: Sonuçsuz bırakmayacağız

Rusya’dan Romanya’daki bayrak yasağına tepki: Sonuçsuz bırakmayacağız

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen yetkililerin artistik jimnastik turnuvasında Rus bayrağı ve devlet sembollerini yasaklamasını... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T17:45+0300

2026-06-27T17:45+0300

2026-06-27T17:45+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

romanya

artistik jimnastik

turnuva

rusya

uluslararası cimnastik federasyonu

rusofobi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/02/1106193135_0:32:1268:745_1920x0_80_0_0_6a3ab082b23e4e0a7de37bbd2893a29d.png

Rusya, Romanya’da düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na devlet sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasına sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen makamlarının keyfi bir tutum sergilediğini belirterek, “Rus tarafı bu meseleyi sonuçsuz bırakmayacaktır” dedi.Zaharova, Romanya’da yıllardır tırmandırılan “rusofobi”nin çirkin sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Rus sporcuların turnuvaya bayrak ve milli marş olmadan katılmayı reddetmesini "haklı bir tepki" olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html

romanya

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, romanya, artistik jimnastik, turnuva, rusya, uluslararası cimnastik federasyonu, rusofobi