https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/rusyadan-romanyadaki-bayrak-yasagina-tepki-sonucsuz-birakmayacagiz-1106820187.html
Rusya’dan Romanya’daki bayrak yasağına tepki: Sonuçsuz bırakmayacağız
Rusya’dan Romanya’daki bayrak yasağına tepki: Sonuçsuz bırakmayacağız
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen yetkililerin artistik jimnastik turnuvasında Rus bayrağı ve devlet sembollerini yasaklamasını... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T17:45+0300
2026-06-27T17:45+0300
2026-06-27T17:45+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
romanya
artistik jimnastik
turnuva
rusya
uluslararası cimnastik federasyonu
rusofobi
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Rusya, Romanya’da düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na devlet sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasına sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen makamlarının keyfi bir tutum sergilediğini belirterek, “Rus tarafı bu meseleyi sonuçsuz bırakmayacaktır” dedi.Zaharova, Romanya’da yıllardır tırmandırılan “rusofobi”nin çirkin sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:Rus sporcuların turnuvaya bayrak ve milli marş olmadan katılmayı reddetmesini "haklı bir tepki" olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, romanya, artistik jimnastik, turnuva, rusya, uluslararası cimnastik federasyonu, rusofobi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, romanya, artistik jimnastik, turnuva, rusya, uluslararası cimnastik federasyonu, rusofobi
Rusya’dan Romanya’daki bayrak yasağına tepki: Sonuçsuz bırakmayacağız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen yetkililerin artistik jimnastik turnuvasında Rus bayrağı ve devlet sembollerini yasaklamasını “rusofobi” olarak nitelendirerek, bu kararın sonuçsuz bırakılmayacağını ve Rus sporcuların yarışmadan çekilmesinin doğru bir tepki olduğunu söyledi.
Rusya, Romanya’da düzenlenen Dünya Jimnastik Kupası'na devlet sembollerinin kullanılmasının yasaklanmasına sert tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rumen makamlarının keyfi bir tutum sergilediğini belirterek, “Rus tarafı bu meseleyi sonuçsuz bırakmayacaktır” dedi.
Zaharova, Romanya’da yıllardır tırmandırılan “rusofobi”nin çirkin sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Romanya'da son yıllarda tırmandırılan Rus düşmanlığının böylesine çirkin sonuçlar doğurması esef vericidir. Bu durum ülkedeki başıboşluğu gözler önüne sermekte; sıradan kişilere keyfi davranma ve büyük uluslararası müsabakalarda katılımcılara eşit koşullar sağlayamadığı apaçık ortada olan bir ülkeyi rezil etme imkanı tanınıyor. Bu nedenle Romanya, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapma hakkından mahrum bırakılmalıdır.
Rus sporcuların turnuvaya bayrak ve milli marş olmadan katılmayı reddetmesini "haklı bir tepki" olarak nitelendiren Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Uluslararası Jimnastik Federasyonu ve Avrupa Jimnastik Birliği’nin kısıtlamaları kaldırarak sporcularımıza haklarını iade eden son kararlarına rağmen, Romanya’daki şampiyonada milli bayrak ve marşın kullanılması yasaklandı. Rus tarafının verebileceği tek mümkün ve mantıklı tepki, yarışmalara katılmaktan vazgeçmek oldu.