https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/rusya-savunma-bakanligi-rusya-ve-cin-pasifikte-ortak-hava-devriyesi-gerceklestirdi-1106821273.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya ve Çin, Pasifik’te ortak hava devriyesi gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya ve Çin, Pasifik’te ortak hava devriyesi gerçekleştirdi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde yaklaşık 6 saat süren ortak... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T20:41+0300
2026-06-27T20:41+0300
2026-06-27T20:41+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
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çin
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japon denizi
doğu çin denizi
çin hava kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortak devriye uçuşuna Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-95MS tipi stratejik füze taşıyıcıları ile Çin Hava Kuvvetleri’ne bağlı H-6K stratejik bombardıman uçakları katıldı.Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun batısında icra edilen ve yaklaşık altı saat süren görev boyunca bombardıman uçaklarına her iki ülkenin savaş uçakları eşlik etti. Güvenliği sağlamak amacıyla Rusya’nın Su-30SM ve Su-35S, Çin’in ise J-16 avcı uçakları eskort görevi üstlendi.Açıklamada, güzergahın bazı bölümlerinde Rus ve Çin uçaklarının yabancı savaş uçakları tarafından da takip edildiği aktarıldı.Tüm uçakların görev tamamlandıktan sonra üslerine döndüğü kaydedilirken, uçuşların uluslararası hukuk kurallarına tam uyum içinde yapıldığı, herhangi bir ülkenin hava sahasının ihlal edilmediği vurgulandı.Bakanlık ayrıca, bu faaliyetin 2026 yılı askeri işbirliği planı çerçevesinde icra edildiğinin altını çizerek devriyenin üçüncü ülkelere karşı bir tehdit barındırmadığını belirtti.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, çin, ortak devriye, pasifik, japon denizi, doğu çin denizi, çin hava kuvvetleri, rus hava-uzay kuvvetleri, tu-95ms
rusya savunma bakanlığı, rusya, çin, ortak devriye, pasifik, japon denizi, doğu çin denizi, çin hava kuvvetleri, rus hava-uzay kuvvetleri, tu-95ms
Rusya Savunma Bakanlığı: Rusya ve Çin, Pasifik’te ortak hava devriyesi gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu üzerinde yaklaşık 6 saat süren ortak bir hava devriyesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ortak devriye uçuşuna Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait Tu-95MS tipi stratejik füze taşıyıcıları ile Çin Hava Kuvvetleri’ne bağlı H-6K stratejik bombardıman uçakları katıldı.
Japon Denizi, Doğu Çin Denizi ve Pasifik Okyanusu’nun batısında icra edilen ve yaklaşık altı saat süren görev boyunca bombardıman uçaklarına her iki ülkenin savaş uçakları eşlik etti. Güvenliği sağlamak amacıyla Rusya’nın Su-30SM ve Su-35S, Çin’in ise J-16 avcı uçakları eskort görevi üstlendi.
Açıklamada, güzergahın bazı bölümlerinde Rus ve Çin uçaklarının yabancı savaş uçakları tarafından da takip edildiği aktarıldı.
Tüm uçakların görev tamamlandıktan sonra üslerine döndüğü kaydedilirken, uçuşların uluslararası hukuk kurallarına tam uyum içinde yapıldığı, herhangi bir ülkenin hava sahasının ihlal edilmediği vurgulandı.
Bakanlık ayrıca, bu faaliyetin 2026 yılı askeri işbirliği planı çerçevesinde icra edildiğinin altını çizerek devriyenin üçüncü ülkelere karşı bir tehdit barındırmadığını belirtti.