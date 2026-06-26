https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/cin-rusya-ve-bir-grup-ulkeden-abdnin-zorla-calistirma-iddiasiyla-ek-vergi-getirmesine-tepki-1106807521.html

Çin, Rusya ve bir grup ülkeden ABD'nin ‘zorla çalıştırma’ iddiasıyla ek vergi getirmesine tepki

Çin, Rusya ve bir grup ülkeden ABD'nin ‘zorla çalıştırma’ iddiasıyla ek vergi getirmesine tepki

Sputnik Türkiye

Çin, Rusya ve bir grup ülke, ABD yönetiminin, "zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatının yasaklanmasına yönelik yeterli tedbirleri almadıkları" iddiasıyla ek gümrük tarifeleri getirmesine karşı olduklarını bildirdi.

2026-06-26T19:35+0300

2026-06-26T19:35+0300

2026-06-26T19:35+0300

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Pekin merkezli Xinhua'nın haberine göre, Çin'in öncülüğünde aralarında Rusya, Pakistan, Venezuela, Sudan ve Kamboçya'nın olduğu 20'ye yakın ülke, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de düzenlenen 62. Oturumu'nda bu konuda ortak açıklama yaptı.Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Cia Guidı tarafından duyurulan açıklamada, ülkelerin, "zorla çalıştırma" bahanesiyle ülkelere tek taraflı tarife getirilmesini "hegemonik bir uygulama" olarak gördükleri ve kınadıkları belirtildi.‘Kaygı duyuyor ve karşı çıkıyoruz’Yoksullukla mücadelenin herkesin çalışma hakkının ve kalkınma hakkının güvenceye alınmasına bağlı olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:Açıklamada, zorla çalıştırmaya yönelik tedbir bahanesiyle tarife uygulanmasının, kalkınma hakkını ve çalışma hakkını ihlal edeceği, küresel sanayi zincirlerinin istikrarına ve yoksulluğu bitirmeye yönelik çabalara zarar vereceği vurgulandı.Bu konuda olgulara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, ABD yönetimine ticaret sorunlarını siyasileştirmeye ve insan haklarını silah olarak kullanmaya son verme çağrısı yapıldı.ABD Yüksek Mahkemesinin tarife kararıABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump tarafından, "karşılıklı tarifeler" adı altında ticari ortaklarına getirdiği ek gümrük vergilerinin dayanağı olan Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.Yüksek Mahkemenin kararının ardından, Trump'ın "karşılıklı tarifler" kapsamında birçok ülkeye getirdiği gümrük vergileri hükümsüz hale gelmiş, binlerce şirket ABD yönetimine dava açarak ödenen vergilerin iadesini talep etmişti.Washington yönetimi, bunun üzerine, tarifeleri yeni bir yasal zemine dayandırmak üzere 11 Mart'ta aralarında Çin, Avrupa Birliği, Meksika ve Hindistan'ın olduğu 16 ekonomiye, "imalat sektöründe yapısal kapasite fazlasını" gerekçe göstererek, 12 Mart'ta ise yine aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiye "zorla çalıştırılan iş gücüyle üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları" gerekçesiyle, ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi uyarınca soruşturmalar başlatıldığını duyurmuştu.ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), yürütülen soruşturma sonucunda, 2 Haziran'da aralarında Çin'in de olduğu 60 ekonomiden ithal edilen ürünlere yüzde 10 ila 12.5 oranlarında ek gümrük vergisi uygulanmasını önerdiklerini belirtmişti.1974 tarihli ABD Ticaret Yasası'nın 301. maddesi, ABD başkanına, uluslararası yasaları ihlal eden bir yabancı hükümetin herhangi bir eylemi, politikası veya uygulamasının etkilerini bertaraf etmek üzere tarife ve diğer önlemleri alma yetkisini veriyor.

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