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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/polonya-disisleri-bakani-sikorski-ukraynanin-ab-uyeligi-garanti-degil-zorlu-bir-surec-olacak-1106810503.html
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Ukrayna'nın AB üyeliği garanti değil, zorlu bir süreç olacak
Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Ukrayna'nın AB üyeliği garanti değil, zorlu bir süreç olacak
Sputnik Türkiye
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının üyeliğin garanti olduğu şeklinde... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecine ilişkin açıklamasında, müzakerelerin başlamasının otomatik olarak üyelikle sonuçlanmayacağını vurguladı.Sikorski, TVN televizyonuna yaptığı değerlendirmede, “Bir şeyi unutmamak gerekir: Müzakerelerin açılması, onların mutlaka tamamlanacağı anlamına gelmez” ifadesini kullandı. Bakan, Ukrayna’nın üyelik sürecine ilişkin başlıkların “çok zor” olacağını belirterek, her iki taraf için de “karşılıklı fayda sağlayan çözümler” üretilmesi gerektiğini söyledi.Polonya’nın AB üyesi bir ülke olarak genişlemeye ilişkin konularda veto hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Sikorski, “Avrupa Birliği’nin veto hakkına sahip bir üye devleti olarak Polonya, elbette bu konuda ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor” dedi.Polonya kamuoyu Ukrayna üyeliğine sıcak bakmıyorPolonya'daki araştırma şirketi IBRiS tarafından açıklanan son kamuoyu yoklaması, ülke halkının yaklaşık yüzde 60’ının Ukrayna’nın AB üyeliğine sıcak bakmadığını gösteriyor. Bunun yanı sıra diğer bazı üye ülkelerin de Kiev’in hızlı bir şekilde Birliğe katılımına mesafeli yaklaştığı biliniyor. Nitekim AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da geçtiğimiz aylarda, üye devletlerin şu aşamada Ukrayna'ya kesin bir üyelik tarihi vermeye hazır olmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/bati-basini-macaristan-ukrayna-ve-moldovanin-ab-uyelik-muzakerelerinde-frene-basti-1106730785.html
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radoslaw sikorski, polonya, ukrayna, ab üyeliği, avrupa birliği, ab, kiev, kaja kallas, avrupa

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski: Ukrayna'nın AB üyeliği garanti değil, zorlu bir süreç olacak

01:19 27.06.2026
© Sputnik / Алексей ДаничевPolonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım müzakerelerinin başlatılmasının üyeliğin garanti olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, görüşmelerin “çok zor” geçeceğini ve Polonya’nın sürece ilişkin veto hakkına sahip olduğunu ifade etti.
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecine ilişkin açıklamasında, müzakerelerin başlamasının otomatik olarak üyelikle sonuçlanmayacağını vurguladı.
Sikorski, TVN televizyonuna yaptığı değerlendirmede, “Bir şeyi unutmamak gerekir: Müzakerelerin açılması, onların mutlaka tamamlanacağı anlamına gelmez” ifadesini kullandı. Bakan, Ukrayna’nın üyelik sürecine ilişkin başlıkların “çok zor” olacağını belirterek, her iki taraf için de “karşılıklı fayda sağlayan çözümler” üretilmesi gerektiğini söyledi.
Polonya’nın AB üyesi bir ülke olarak genişlemeye ilişkin konularda veto hakkına sahip olduğuna dikkat çeken Sikorski, “Avrupa Birliği’nin veto hakkına sahip bir üye devleti olarak Polonya, elbette bu konuda ayrıcalıklı bir konumda bulunuyor” dedi.

Polonya kamuoyu Ukrayna üyeliğine sıcak bakmıyor

Polonya'daki araştırma şirketi IBRiS tarafından açıklanan son kamuoyu yoklaması, ülke halkının yaklaşık yüzde 60’ının Ukrayna’nın AB üyeliğine sıcak bakmadığını gösteriyor. Bunun yanı sıra diğer bazı üye ülkelerin de Kiev’in hızlı bir şekilde Birliğe katılımına mesafeli yaklaştığı biliniyor. Nitekim AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da geçtiğimiz aylarda, üye devletlerin şu aşamada Ukrayna'ya kesin bir üyelik tarihi vermeye hazır olmadığını açıklamıştı.
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