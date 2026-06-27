https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/namibya-kabilelerine-yonelik-soykirim-nedeniyle-almanyadan-tazminat-talep-ediyor-1106813940.html

Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor

Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor

Sputnik Türkiye

Namibya’nın, 20. yüzyılın başlarında kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ettiği bildirildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T12:29+0300

2026-06-27T12:29+0300

2026-06-27T12:29+0300

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Namibya Başsavcısı Festus Katuna Mbandeka, Sputnik’e demecinde Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında Herero ve Nama kabilelerine yönelik soykırımı tanıdığını ve resmi olarak özür dilediğini söyledi.Mbandeka, “Tazminat konusu hala gündemde, Almanlar suçlarının kefaretini ödemek için neler yapabilir? Namibya ve Almanya'da tazminatın kapsamına ilişkin görüşmeler sürüyor. Gerçi bence hiçbir para, çekilen acıları ve kaybedilen hayatları telafi edemez” diye konuştu.Tarafların şu anda tazminat ödemesi için yasal mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Mbandeka, sözlerini şöyle sürdürdü:Almanlar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında, o zamanlar Alman Güneybatı Afrikası olarak bilinen şimdiki Namibya'yı sömürgeleştirmişti. 1904 ile 1908 yılları arasında Alman askerleri on binlerce yerli kabile mensubunu katletmişti. Bazı uzmanlar bu vahşeti yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor.

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