Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/namibya-kabilelerine-yonelik-soykirim-nedeniyle-almanyadan-tazminat-talep-ediyor-1106813940.html
Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor
Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor
Sputnik Türkiye
Namibya’nın, 20. yüzyılın başlarında kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ettiği bildirildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T12:29+0300
2026-06-27T12:29+0300
dünya
namibya
almanya
haberler
soykırım
tazminat
afrika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106813720_0:28:783:468_1920x0_80_0_0_adc0149b544ae466a8002f5b696e1226.png
Namibya Başsavcısı Festus Katuna Mbandeka, Sputnik’e demecinde Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında Herero ve Nama kabilelerine yönelik soykırımı tanıdığını ve resmi olarak özür dilediğini söyledi.Mbandeka, “Tazminat konusu hala gündemde, Almanlar suçlarının kefaretini ödemek için neler yapabilir? Namibya ve Almanya'da tazminatın kapsamına ilişkin görüşmeler sürüyor. Gerçi bence hiçbir para, çekilen acıları ve kaybedilen hayatları telafi edemez” diye konuştu.Tarafların şu anda tazminat ödemesi için yasal mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Mbandeka, sözlerini şöyle sürdürdü:Almanlar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında, o zamanlar Alman Güneybatı Afrikası olarak bilinen şimdiki Namibya'yı sömürgeleştirmişti. 1904 ile 1908 yılları arasında Alman askerleri on binlerce yerli kabile mensubunu katletmişti. Bazı uzmanlar bu vahşeti yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/namibya-ordusu-orman-yanginlari-tehdidi-altindaki-hayvanlari-ve-dogayi-korumak-icin-sahada-1099738299.html
namibya
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106813720_63:0:722:494_1920x0_80_0_0_a288f37447b951bffdcf8d06253a2976.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
namibya, almanya, haberler, soykırım, tazminat, afrika
namibya, almanya, haberler, soykırım, tazminat, afrika

Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor

12:29 27.06.2026
© CC BY-SA 2.5 / Greg Willis /Namibya'nın başkenti Windhoek
Namibya'nın başkenti Windhoek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© CC BY-SA 2.5 / Greg Willis /
Abone ol
Namibya’nın, 20. yüzyılın başlarında kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ettiği bildirildi.
Namibya Başsavcısı Festus Katuna Mbandeka, Sputnik’e demecinde Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında Herero ve Nama kabilelerine yönelik soykırımı tanıdığını ve resmi olarak özür dilediğini söyledi.
Mbandeka, “Tazminat konusu hala gündemde, Almanlar suçlarının kefaretini ödemek için neler yapabilir? Namibya ve Almanya'da tazminatın kapsamına ilişkin görüşmeler sürüyor. Gerçi bence hiçbir para, çekilen acıları ve kaybedilen hayatları telafi edemez” diye konuştu.
Tarafların şu anda tazminat ödemesi için yasal mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Mbandeka, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uzlaşma adına etkinlikler düzenlemeli, o zamanki olayların hatırası yaşatılmalıdır. Bu tek seferlik bir etkinlik değil, bir dizi etkinlik olmalıdır”

Almanlar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında, o zamanlar Alman Güneybatı Afrikası olarak bilinen şimdiki Namibya'yı sömürgeleştirmişti. 1904 ile 1908 yılları arasında Alman askerleri on binlerce yerli kabile mensubunu katletmişti. Bazı uzmanlar bu vahşeti yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor.
Black Rhino - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2025
DÜNYA
Namibya ordusu orman yangınları tehdidi altındaki hayvanları ve doğayı korumak için sahada
28 Eylül 2025, 16:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала