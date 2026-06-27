https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/namibya-kabilelerine-yonelik-soykirim-nedeniyle-almanyadan-tazminat-talep-ediyor-1106813940.html
Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor
Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor
Sputnik Türkiye
Namibya’nın, 20. yüzyılın başlarında kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ettiği bildirildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T12:29+0300
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Namibya Başsavcısı Festus Katuna Mbandeka, Sputnik’e demecinde Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında Herero ve Nama kabilelerine yönelik soykırımı tanıdığını ve resmi olarak özür dilediğini söyledi.Mbandeka, “Tazminat konusu hala gündemde, Almanlar suçlarının kefaretini ödemek için neler yapabilir? Namibya ve Almanya'da tazminatın kapsamına ilişkin görüşmeler sürüyor. Gerçi bence hiçbir para, çekilen acıları ve kaybedilen hayatları telafi edemez” diye konuştu.Tarafların şu anda tazminat ödemesi için yasal mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Mbandeka, sözlerini şöyle sürdürdü:Almanlar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında, o zamanlar Alman Güneybatı Afrikası olarak bilinen şimdiki Namibya'yı sömürgeleştirmişti. 1904 ile 1908 yılları arasında Alman askerleri on binlerce yerli kabile mensubunu katletmişti. Bazı uzmanlar bu vahşeti yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/namibya-ordusu-orman-yanginlari-tehdidi-altindaki-hayvanlari-ve-dogayi-korumak-icin-sahada-1099738299.html
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namibya, almanya, haberler, soykırım, tazminat, afrika
namibya, almanya, haberler, soykırım, tazminat, afrika
Namibya, kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ediyor
Namibya’nın, 20. yüzyılın başlarında kabilelerine yönelik soykırım nedeniyle Almanya'dan tazminat talep ettiği bildirildi.
Namibya Başsavcısı Festus Katuna Mbandeka, Sputnik’e demecinde Almanya'nın 20. yüzyılın başlarında Herero ve Nama kabilelerine yönelik soykırımı tanıdığını ve resmi olarak özür dilediğini söyledi.
Mbandeka, “Tazminat konusu hala gündemde, Almanlar suçlarının kefaretini ödemek için neler yapabilir? Namibya ve Almanya'da tazminatın kapsamına ilişkin görüşmeler sürüyor. Gerçi bence hiçbir para, çekilen acıları ve kaybedilen hayatları telafi edemez” diye konuştu.
Tarafların şu anda tazminat ödemesi için yasal mekanizmalar geliştirmeye çalıştıklarına dikkat çeken Mbandeka, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Uzlaşma adına etkinlikler düzenlemeli, o zamanki olayların hatırası yaşatılmalıdır. Bu tek seferlik bir etkinlik değil, bir dizi etkinlik olmalıdır”
Almanlar 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında, o zamanlar Alman Güneybatı Afrikası olarak bilinen şimdiki Namibya'yı sömürgeleştirmişti. 1904 ile 1908 yılları arasında Alman askerleri on binlerce yerli kabile mensubunu katletmişti. Bazı uzmanlar bu vahşeti yüzyılın ilk soykırımı olarak değerlendiriyor.