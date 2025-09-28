Namibya ordusu orman yangınları tehdidi altındaki hayvanları ve doğayı korumak için sahada

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/namibya-ordusu-orman-yanginlari-tehdidi-altindaki-hayvanlari-ve-dogayi-korumak-icin-sahada-1099738299.html

Afrika’nın en büyük vahşi yaşam alanlarından biri alevlere teslim oldu. Kritik tehlike altındaki kara gergedanlar dahil yüzlerce hayvan tehdit altında. Hükümet... 28.09.2025, Sputnik Türkiye

Namibya’nın kuzeyindeki Etosha Ulusal Parkı’nda başlayan yangın, 22 Eylül’den bu yana büyüyerek parkın yaklaşık yüzde 34’ünü küle çevirdi. Çevre Bakanlığı, yangının ekosisteme büyük zarar verdiğini ve bazı hayvanların alevlerden kaçamadığını açıkladı. Park, kritik tehlike altındaki kara gergedanlar, aslanlar, filler, zürafalar, leoparlar, zebralar ve antiloplar dahil olmak üzere 114’ten fazla memeli türüne ev sahipliği yapıyor. İlk belirlemelere göre en az dokuz antilop yangında öldü. Yetkililer, gerçek kayıpların daha fazla olabileceğinden endişe ediyor.Ordu yangınla mücadeleye katıldı Cumartesi günü yapılan acil kabine toplantısının ardından hükümet, 500 ek askerin sahaya gönderileceğini duyurdu. Askerler, halihazırda bölgede görev yapan itfaiyecilere, polise ve gönüllülere destek verecek. Savunma Bakanı Frans Kapofi, “Askerlerin konuşlandırılması emri verildi. Henüz hepsi sahada değilse bile yakında orada olacaklar” dedi.Çevre yetkilileri, yangının sınırdaki ticari çiftliklerdeki kömür üretimi faaliyetlerinden kaynaklandığını düşünüyor.Namibya’nın en değerli doğa hazinesi tehlikede Etosha Ulusal Parkı, hem Namibya’nın en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri hem de kara gergedanlar için dünyadaki en önemli sığınaklardan biri olarak biliniyor. Uzmanlar, yangının hem turizm gelirlerini hem de nadir türlerin hayatta kalma şansını tehdit ettiğini söylüyor.

