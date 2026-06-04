https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tokiden-yeni-konut-kampanyasi-bakan-kurum-duyurdu-64-ilde-20-bin-konut-satisa-cikacak-1106247011.html
TOKİ'den yeni konut kampanyası, Bakan Kurum duyurdu: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni konut kampanyası, Bakan Kurum duyurdu: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz.Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T11:49+0300
2026-06-04T11:49+0300
2026-06-04T11:58+0300
türki̇ye
konut
murat kurum
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
toki̇
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki yaklaşık 20 bin konutu kapsayan yeni bir açık satış kampanyası başlattı.Bakan Murat Kurum, konutların büyük bir kısmının tamamlandığını veya tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, orta gelirli vatandaşlar için cazip ödeme koşulları sunulduğunu duyurdu.64 ilde kurasız başvuru imkanıKampanya kapsamında 5’i deprem bölgesinde yer alan toplam 64 ilde, 2+1 ve 3+1 niteliğindeki konutlar kurasız olarak satışa sunulacak. Bakan Kurum, konut fiyatlarının 2,1 milyon liradan, aylık taksitlerin ise 18 bin liradan başladığını ifade etti.3 farklı ödeme alternatifiTOKİ tarafından hazırlanan kampanya detaylarına göre, hak sahiplerine bütçelerine uygun üç ayrı ödeme planı sunuluyor; Konut bedelini peşin ödeyen vatandaşlara satış fiyatı üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Peşinatını yüzde 50 olarak ödeyenlere yüzde 8 indirim sağlanırken, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. Peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödemek isteyen vatandaşlara 60 ay vade imkanı tanınacak.Fiyat aralıkları belirlendiKonut satış fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı senaryoda; 2+1 konutların fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL, 3+1 konutların fiyatı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.TOKi'nin konut projesi ne zaman başlayacak?15 Haziran'da başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.'İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız'Bakan Kurum kiralık konut projesinin de eylül ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum şunları dedi:"Biz sokağın nabzını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz.Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek.İstanbul'a 115 bin konut inşa ediyoruz. Nereden baksanız bu konutlarda 500 bin vatandaşımız yaşayacak. Kira fiyatlarını düşürecek bir model. Bu modeli diğer illerde de uygulayacağız."
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konut, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇
konut, murat kurum, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇
TOKİ'den yeni konut kampanyası, Bakan Kurum duyurdu: 64 ilde 20 bin konut satışa çıkacak
11:49 04.06.2026 (güncellendi: 11:58 04.06.2026)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz.Orta gelirli vatandaşlarımızın ulaşabileceği 2+1 ve 3+1 konutlar bunlar. Amaç burada kira fiyatlarını düşürmek" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetindeki yaklaşık 20 bin konutu kapsayan yeni bir açık satış kampanyası başlattı.
Bakan Murat Kurum, konutların büyük bir kısmının tamamlandığını veya tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, orta gelirli vatandaşlar için cazip ödeme koşulları sunulduğunu duyurdu.
64 ilde kurasız başvuru imkanı
Kampanya kapsamında 5’i deprem bölgesinde yer alan toplam 64 ilde, 2+1 ve 3+1 niteliğindeki konutlar kurasız olarak satışa sunulacak. Bakan Kurum, konut fiyatlarının 2,1 milyon liradan, aylık taksitlerin ise 18 bin liradan başladığını ifade etti.
3 farklı ödeme alternatifi
TOKİ tarafından hazırlanan kampanya detaylarına göre, hak sahiplerine bütçelerine uygun üç ayrı ödeme planı sunuluyor; Konut bedelini peşin ödeyen vatandaşlara satış fiyatı üzerinden yüzde 25 oranında indirim uygulanacak. Peşinatını yüzde 50 olarak ödeyenlere yüzde 8 indirim sağlanırken, kalan tutar 72 ay vadeye bölünecek. Peşinatın yarısını sözleşme aşamasında, kalan yarısını ise 12 ay sonra ödemek isteyen vatandaşlara 60 ay vade imkanı tanınacak.
Fiyat aralıkları belirlendi
Konut satış fiyatları illere ve dairelerin büyüklüklerine göre değişiklik gösterecek. Yüzde 25 peşin indiriminin uygulandığı senaryoda; 2+1 konutların fiyatı 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL, 3+1 konutların fiyatı ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.
TOKi'nin konut projesi ne zaman başlayacak?
15 Haziran'da başvurular Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden yapılabilecek. Eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor başvuru için. İstiyoruz ki ev sahipliği oranı artsın. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor.
'İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız'
Bakan Kurum kiralık konut projesinin de eylül ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum şunları dedi:
"Biz sokağın nabzını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz.
Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek.
İstanbul'a 115 bin konut inşa ediyoruz. Nereden baksanız bu konutlarda 500 bin vatandaşımız yaşayacak. Kira fiyatlarını düşürecek bir model. Bu modeli diğer illerde de uygulayacağız."