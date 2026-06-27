Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ankaralilar-dikkat-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106810269.html
Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolunun araç trafiğine kapatılacağını... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T01:16+0300
2026-06-27T01:16+0300
dünya
ankara
emniyet müdürlüğü
yol
trafik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106769131_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9188a0d79a3c067e61ad6b31cd4fa863.jpg
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda bugün saat 18.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.Saat 12.00'den etkinliğin sona ermesine kadar aşağıdaki güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek:Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu, saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ankarada-9-ton-bozuk-sut-ele-gecirildi-1-gozalti-1106809455.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106769131_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f8127ff71f751cfb52c78f451dd1a196.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ankara, emniyet müdürlüğü, yol, trafik
ankara, emniyet müdürlüğü, yol, trafik

Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

01:16 27.06.2026
© AAAnkara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© AA
Abone ol
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolunun araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu da saat 13.00'ten itibaren hizmet vermeyecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda bugün saat 18.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.
Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.
Saat 12.00'den etkinliğin sona ermesine kadar aşağıdaki güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek:
GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve bağlantı yolları,
Anıt Caddesi ve bu caddeye açılan tüm yollar,
Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümü ve bağlantıları,
Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı,
Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü,
Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi ve Tren Garı yönüne ulaşımı sağlayan yan varyantlar,
Hipodrom Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü,
Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ve Anadolu Meydanı'na bağlantı sağlayan yan yollar,
Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi arasındaki bağlantı varyantları.
Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu, saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.
Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
TÜRKİYE
Ankara'da 9 ton bozuk süt ele geçirildi: 1 gözaltı
Dün, 23:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала