https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ankaralilar-dikkat-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106810269.html
Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolunun araç trafiğine kapatılacağını... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T01:16+0300
2026-06-27T01:16+0300
2026-06-27T01:16+0300
dünya
ankara
emniyet müdürlüğü
yol
trafik
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda bugün saat 18.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.Saat 12.00'den etkinliğin sona ermesine kadar aşağıdaki güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek:Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu, saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ankarada-9-ton-bozuk-sut-ele-gecirildi-1-gozalti-1106809455.html
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ankara, emniyet müdürlüğü, yol, trafik
ankara, emniyet müdürlüğü, yol, trafik
Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolunun araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu da saat 13.00'ten itibaren hizmet vermeyecek.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda bugün saat 18.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.
Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.
Saat 12.00'den etkinliğin sona ermesine kadar aşağıdaki güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek:
GMK Bulvarı'nın
Strazburg Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü ve bağlantı yolları,
Anıt Caddesi
ve bu caddeye açılan tüm yollar,
Gençlik Caddesi'nin
Akdeniz Caddesi ile Anıt Caddesi arasındaki bölümü ve bağlantıları,
Dögol Caddesi'nin
Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasındaki kısmı,
Kazım Karabekir Caddesi'nin
İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü,
Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi ve Tren Garı yönüne
ulaşımı sağlayan yan varyantlar,
Hipodrom Caddesi'nin
Tren Garı Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasındaki bölümü,
Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi ve Anadolu Meydanı'na
bağlantı sağlayan yan yollar,
Celal Bayar Bulvarı ile Kazım Karabekir Caddesi
arasındaki bağlantı varyantları.
Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu, saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.