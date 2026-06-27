https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ankaralilar-dikkat-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1106810269.html

Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bugün Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle çok sayıda cadde ve bağlantı yolunun araç trafiğine kapatılacağını... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T01:16+0300

2026-06-27T01:16+0300

2026-06-27T01:16+0300

dünya

ankara

emniyet müdürlüğü

yol

trafik

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Meydanı'nda bugün saat 18.00 ile 21.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç duyulması halinde Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ile bu güzergaha bağlanan tüm yollar araç trafiğine kapatılacak.Saat 12.00'den etkinliğin sona ermesine kadar aşağıdaki güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek:Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray İstasyonu, saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar yolcu kullanımına kapalı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ankarada-9-ton-bozuk-sut-ele-gecirildi-1-gozalti-1106809455.html

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ankara, emniyet müdürlüğü, yol, trafik