https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/lubnan-basbakani-selam-anlasmanin-hedefi-israil-isgalinin-sona-ermesi-ve-egemenligin-yeniden-tesisi-1106810958.html
Lübnan Başbakanı Selam: Anlaşmanın hedefi İsrail işgalinin sona ermesi ve egemenliğin yeniden tesisi
Lübnan Başbakanı Selam: Anlaşmanın hedefi İsrail işgalinin sona ermesi ve egemenliğin yeniden tesisi
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının temel hedefinin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selam, anlaşmanın amacının İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Lübnan devletinin ülke genelindeki egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve yerinden edilen vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selam, Washington'da varılan anlaşmanın, İsrail'in Lübnan'da işgal altında tuttuğu tüm bölgelerden çekilmesini hedeflediğini belirtti. Anlaşmayla birlikte bu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden kurulmasının ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin güvenli şekilde geri dönüşünün amaçlandığını kaydetti.Selam, Lübnan devletinin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ülke topraklarında tam egemenlik sağlaması ilkesinin daha önce Taif Anlaşması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ve 2024 yılında varılan anlaşmada da yer aldığını hatırlattı.İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte yerinden edilenlerin evlerine döneceği ve yeniden imar sürecinin başlayacağı günü beklediğini belirten Selam, anlaşmanın sağlanmasına katkı sunan ABD ile Arap ülkelerine teşekkür etti.ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin beşinci turunun ardından taraflar arasında dün bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Washington yönetimi, uzun süredir yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin sonucunda ortaya çıkan anlaşmanın, sahadaki askeri gerilimin azaltılması ve taraflar arasında daha kalıcı bir istikrar zemini oluşturmayı amaçladığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-israil-ve-lubnan-arasinda-cerceve-anlasmasi-imzalandi-1106808244.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
ortadoğu, i̇srail, lübnan, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Lübnan Başbakanı Selam: Anlaşmanın hedefi İsrail işgalinin sona ermesi ve egemenliğin yeniden tesisi
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının temel hedefinin İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi, devlet egemenliğinin yeniden sağlanması ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesi olduğunu söyledi.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail ile ABD'nin arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selam, anlaşmanın amacının İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Lübnan devletinin ülke genelindeki egemenliğinin yeniden tesis edilmesi ve yerinden edilen vatandaşların evlerine dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Selam, Washington'da varılan anlaşmanın, İsrail'in Lübnan'da işgal altında tuttuğu tüm bölgelerden çekilmesini hedeflediğini belirtti. Anlaşmayla birlikte bu bölgelerde devlet otoritesinin yeniden kurulmasının ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin güvenli şekilde geri dönüşünün amaçlandığını kaydetti.
Selam, Lübnan devletinin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ülke topraklarında tam egemenlik sağlaması ilkesinin daha önce Taif Anlaşması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı ve 2024 yılında varılan anlaşmada da yer aldığını hatırlattı.
İsrail güçlerinin çekilmesiyle birlikte yerinden edilenlerin evlerine döneceği ve yeniden imar sürecinin başlayacağı günü beklediğini belirten Selam, anlaşmanın sağlanmasına katkı sunan ABD ile Arap ülkelerine teşekkür etti.
ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen İsrail-Lübnan doğrudan müzakerelerinin beşinci turunun ardından taraflar arasında dün bir çerçeve anlaşması imzalanmıştı. Washington yönetimi, uzun süredir yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin sonucunda ortaya çıkan anlaşmanın, sahadaki askeri gerilimin azaltılması ve taraflar arasında daha kalıcı bir istikrar zemini oluşturmayı amaçladığını belirtti.