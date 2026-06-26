https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-israil-ve-lubnan-arasinda-cerceve-anlasmasi-imzalandi-1106808244.html

ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı

ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurdu. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T21:01+0300

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ABD, İsrail ve Lübnan, Washington’da dört gün süren müzakerelerin ardından üçlü bir çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyurulan anlaşmanın, Lübnan’ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html

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lübnan

i̇srail

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abd, lübnan, ortadoğu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi