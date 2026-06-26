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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-israil-ve-lubnan-arasinda-cerceve-anlasmasi-imzalandi-1106808244.html
ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı
ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurdu. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T21:01+0300
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dünya
abd
lübnan
ortadoğu
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ABD, İsrail ve Lübnan, Washington’da dört gün süren müzakerelerin ardından üçlü bir çerçeve anlaşması imzaladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyurulan anlaşmanın, Lübnan’ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/israil-ile-lubnan-arasindaki-dogrudan-muzakerelerin-5-turu-washingtonda-basladi-1106725094.html
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abd, lübnan, ortadoğu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
abd, lübnan, ortadoğu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi

ABD-İsrail ve Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı

21:01 26.06.2026 (güncellendi: 21:14 26.06.2026)
© AALübnan - İsrail
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© AA
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da yapılan görüşmelerin ardından İsrail ve Lübnan arasında bir çerçeve anlaşmaya varıldığını duyurdu.
ABD, İsrail ve Lübnan, Washington’da dört gün süren müzakerelerin ardından üçlü bir çerçeve anlaşması imzaladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından duyurulan anlaşmanın, Lübnan’ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olduğu belirtildi.
Lübnan - İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
DÜNYA
İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin 5. turu Washington'da başladı
23 Haziran , 17:17
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