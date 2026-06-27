https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/kurtlu-tavuklu-urun-iddiasi-gundem-oldu-sirket-iddialari-yalanladi--1106820486.html

Ünlü fast food zincirinde 'kurtlu tavuklu ürün' iddiası gündem oldu: Şirket iddiaları reddetti

Ünlü fast food zincirinde 'kurtlu tavuklu ürün' iddiası gündem oldu: Şirket iddiaları reddetti

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kadın Popeyes isimli fast food dükkanından aldığı tavuk ürününün kurtlu olduğunu iddia etti. Konu sosyal medyada gündem oldu 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T17:56+0300

2026-06-27T17:56+0300

2026-06-27T18:10+0300

yaşam

i̇stanbul

tavuk

popeyes

kurtlu burger

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106820333_0:72:3387:1977_1920x0_80_0_0_2be832edc89909481db640afa82c2fd1.jpg

İstanbul Ümraniye'de fast food dükkanı olan Popeyes'ten aldığı tavuklu ürünün kurtlu olduğunu iddia eden bir kadın yaşadığı duruma tepki gösterdi. Kadının paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Popeyes ise yaptığı açıklamada ürünlerin sipariş teslim edildikten 6 saat sonra kendilerine getirildiğini belirtirken, "Gıda bilimi açısından, pişmiş bir üründe gözle görülür herhangi bir bozulmanın oluşabilmesi için ürünün açık ve kontrolsüz bir ortamda saatlerce bekletilmiş olması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Evine sipariş verdiİddiaya göre, evine sipariş veren kadın, gelen menünün içinde canlı kurtların olduğunu gördü. Bunun üzerine hemen siparişi hazırlayan şubeye giden kadın burada çektiği videoda kurtları da gösterdi. Kadının çektiği video sosyal medyada büyük tepki çekerken kadın yaşadıklarını da şöyle anlattı: "Çocuğum için verdiğim sipariş kurtlarla doluydu. Ve ben Popeyes yetkililerinden kimseye ulaşamıyorum, kimse de benimle muhatap olmuyor. Ve kurtların 2 saatte oluştuğunu söyleyen bir müdürümüz var. Kuryede 2 saatte oluşan bir kurt varsa, biri gelip bana bunu açıklasın."Şirket iddiaları reddetti : 177 derecede kızartılıyorŞirket ise görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, "Yapılan incelemede, ürünün saat 11:17'de sipariş edildiği, 12:02'de teslim edildiği ve yaklaşık 6 saat sonra, saat 18:19'da restorana iade getirildiği tespit edilmiştir. Bu süre içinde ürünün hangi ortamda, sıcaklıkta ve koşullarda muhafaza edildiğine ilişkin tarafımızda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" derken restoran içi kamera görüntülerini incelendiğini ve hijyen sorunu yaşanmadığı belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ürünlerimiz, soğuk zincirde muhafaza edilen hammaddelerden hazırlanmakta ve 177°C yağ sıcaklığında kızartılmaktadır. Bu pişirme sürecinde ürünün merkez sıcaklığı ortalama 90°C'ye ulaşmaktadır. Gıda güvenliği standartlarının zorunlu kıldığı 74°C iç sıcaklık limitinin belirgin biçimde üzerinde gerçekleşen bu işlem sonrasında, herhangi bir canlılık gözlemlenmesi bilimsel açıdan kesinlikle mümkün değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) başta olmak üzere uluslararası gıda güvenliği otoritelerinin rehber ilkeleri de bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Gıda bilimi açısından, pişmiş bir üründe gözle görülür herhangi bir bozulmanın oluşabilmesi için ürünün açık ve kontrolsüz bir ortamda saatlerce bekletilmiş olması gerekmektedir. Mevcut bulgular, kamera kayıtları ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda, söz konusu görüntünün restoranımızdaki üretim, pişirme veya paketli teslimat süreci ile hiçbir şekilde ilişkilendirilemeyeceği teyit edilmiştir. Konuyu titizlikle değerlendirdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ankarada-9-ton-bozuk-sut-ele-gecirildi-1-gozalti-1106809455.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, tavuk, popeyes, kurtlu burger