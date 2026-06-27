https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/israil-ile-lubnan-arasindaki-cerceve-anlasmasinda-bilinenler-israil-iki-bolgeden-cekilecek-1106811655.html

İsrail ile Lübnan arasındaki çerçeve anlaşması: İsrail iki bölgeden çekilecek

İsrail ile Lübnan arasındaki çerçeve anlaşması: İsrail iki bölgeden çekilecek

Sputnik Türkiye

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında imzalanan çerçeve anlaşması kapsamında İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki iki bölgeden çekilecek. Taraflar... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T10:11+0300

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ABD'nin başkenti Washington'da dört gün süren müzakerelerin ardından İsrail, Lübnan ve ABD arasında üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki iki bölgeden çekilerek kontrolü Lübnan ordusuna devretmesi öngörülüyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Litani Nehri'nin kuzeyindeki bir bölge ile nehrin güneyindeki ikinci bir noktadan çekileceğini açıkladı. Netanyahu, söz konusu bölgelerin İsrail ordusunun artık "ihtiyaç duymadığı" alanlar olduğunu söyledi.Anlaşma daha geniş kapsamlı sürecin ilk adımı olarak görülüyorABD basınında yer alan haberlerde, İsrailli üst düzey bir yetkiliye göre, İsrail, Lübnan ve ABD arasında varılan üçlü anlaşma, ileride daha kapsamlı bir barış anlaşmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.İmza töreninde konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise "Bugün başlangıcın başlangıcı. Önümüzde çok iş var ancak bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız" ifadelerini kullandı.Anlaşmaya göre Lübnan ordusu, pilot uygulama kapsamında İsrail'in çekileceği bölgelerde güvenlik sorumluluğunu kademeli olarak devralacak.İsrail çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağladıNetanyahu, anlaşmayı İsrail açısından önemli bir kazanım olarak nitelendirirken, İsrail'in Güney Lübnan'da işgal altında tuttuğu diğer bölgelerde Hizbullah silahsızlandırılıncaya kadar varlığını sürdüreceğini söyledi.İsrail Başbakanı, İran'ın İsrail'i Güney Lübnan'dan çekilmeye zorlamaya çalıştığını öne sürerek, anlaşmanın Tahran açısından da önemli bir siyasi mesaj taşıdığını savundu.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan anlaşma metnine göre süreç, Lübnan ordusunun devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılmasını doğrulamasının ardından İsrail'in kademeli olarak geri çekilmesini öngörüyor. İlk aşamada iki "pilot bölge" oluşturulacak ve bu alanların güvenliği tamamen Lübnan ordusuna devredilecek.Lübnan yönetimi egemenliğin yeniden tesis edileceğini savunuyorLübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, anlaşmanın ülkenin egemenliğini tüm topraklarında yeniden tesis etme yolunda ilk adım olduğunu söyledi. Başbakan Nevvaf Selam da anlaşmanın hedefinin İsrail'in işgal ettiği tüm Lübnan topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etti.Hizbullah'tan anlaşmaya tepkiWashington'daki görüşmelere katılmayan Hizbullah ise anlaşmaya karşı çıktı.Lübnan Meclisinde Hizbullah'ı temsil eden milletvekillerinden Hasan Fadlallah, İsrail ile doğrudan müzakereleri reddettiklerini belirterek hükümete görüşmeleri geri çekme çağrısı yaptı. Fadlallah, İsrail ile el sıkışanları "suçlu" olarak nitelendirirken, Lübnan ordusunun Washington destekli anlaşmayı uygulamaya çalışmasının ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/lubnan-basbakani-selam-anlasmanin-hedefi-israil-isgalinin-sona-ermesi-ve-egemenligin-yeniden-tesisi-1106810958.html

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