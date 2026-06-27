https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-trump-muzakere-ilkelerine-veya-ateskese-bagliligi-olmadigini-gosterdi-1106810634.html

İran: Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi

İran: Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi

Sputnik Türkiye

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Sirik kentine düzenlediği saldırının ateşkesi ihlal ettiğini, ABD Başkanı... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T02:22+0300

2026-06-27T02:22+0300

2026-06-27T02:22+0300

dünya

abd

ortadoğu

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106134730_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_57ea239ba4a660b3094a098107c9be91.jpg

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısıhakkında açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azizi, ABD'nin müzakereler sürerken bir kez daha İran'ı hedef aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik'e düzenlediği saldırıda bir iletişim kulesinin yakınına iki füzenin isabet ettiğini duyurdu.İran basını, kentte duyulan patlama seslerinin ardından Sirik İskelesi'nin saldırının hedefi olduğunu bildirmişti.Buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-ordusu-irani-vurduk-1106809822.html

i̇ran

hürmüz boğazı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)