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İran: Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi
İran: Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Sirik kentine düzenlediği saldırının ateşkesi ihlal ettiğini, ABD Başkanı... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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ortadoğu
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısıhakkında açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azizi, ABD'nin müzakereler sürerken bir kez daha İran'ı hedef aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik'e düzenlediği saldırıda bir iletişim kulesinin yakınına iki füzenin isabet ettiğini duyurdu.İran basını, kentte duyulan patlama seslerinin ardından Sirik İskelesi'nin saldırının hedefi olduğunu bildirmişti.Buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-ordusu-irani-vurduk-1106809822.html
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abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
abd, ortadoğu, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

İran: Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi

02:22 27.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturİran-ABD
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Sirik kentine düzenlediği saldırının ateşkesi ihlal ettiğini, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere ve ateşkese bağlı kalmadığını söyledi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın güneyindeki Sirik kentine yönelik saldırısıhakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Azizi, ABD'nin müzakereler sürerken bir kez daha İran'ı hedef aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

ABD, müzakerelerin ortasında İran'a bir kez daha saldırdı. Başarısız ABD Başkanı Donald Trump, müzakere ilkelerine veya ateşkese bağlılığı olmadığını gösterdi.

Bu ihlal, her zamanki gibi onların geri adım atmasına ve pişman olmasına yol açacak. Suçlama oyunu artık işe yaramıyor.

Ayrıca İran devlet televizyonu, ABD'nin Sirik'e düzenlediği saldırıda bir iletişim kulesinin yakınına iki füzenin isabet ettiğini duyurdu.
İran basını, kentte duyulan patlama seslerinin ardından Sirik İskelesi'nin saldırının hedefi olduğunu bildirmişti.
Buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir kargo gemisine düzenlenen saldırıya karşılık İran kıyısındaki hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
DÜNYA
ABD Ordusu: İran'ı vurduk
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