https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-ordusu-irani-vurduk-1106809822.html

ABD Ordusu: İran'ı vurduk

ABD Ordusu: İran'ı vurduk

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 26 Haziran’da İran’a yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini ve bunun, Hürmüz Boğazı’ndan geçen bir ticari gemiye... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T23:45+0300

2026-06-26T23:45+0300

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ABD uçakları, İran’ın füze ve İHA depolama tesisleriyle kıyı radar noktalarını vurdu. Söz konusu saldırının, İran’ın 25 Haziran’da 'M/V Ever Lovely' adlı gemiye tek yönlü bir insansız hava aracıyla saldırmasının ardından gerçekleştiği belirtildi. Singapur bayraklı yük gemisinin saldırı sırasında Umman kıyısı açıklarında Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yaptığı ifade edildi.CENTCOM, İran güçlerinin ticari taşımacılığa yönelik 'haksız saldırısının' ateşkes ihlali olduğunu ve uluslararası ticaretin geçtiği kritik deniz koridorunda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.Öte yandan İran medyası, Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/hurmuz-bogazinda-yuk-gemisi-saldiriya-ugradi-irandan-ilk-aciklama-1106783051.html

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i̇ran, abd ordusu, abd, saldırı, bombalı saldırı, hava saldırısı