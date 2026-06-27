https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/iran-disisleri-guney-sahillerine-saldiri-mutabakatin-ihlali-1106812294.html

İran Dışişleri: Güney sahillerine saldırı mutabakatın ihlali

İran Dışişleri: Güney sahillerine saldırı mutabakatın ihlali

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin ülkenin güney kıyılarında yer alan çeşitli noktalara düzenlediği saldırıların uluslararası hukuk ve mevcut mutabakata aykırı... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T10:51+0300

2026-06-27T10:51+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’ın güney sahillerinde yer alan bazı bölgelere düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, saldırıların uluslararası hukukun ve taraflar arasında varıldığı belirtilen mutabakatın ihlali olduğu ifade edildi.Bakanlık, özellikle Sirik kenti başta olmak üzere kıyı bölgelerinde bulunan gözetleme tesislerinin hedef alındığını belirterek saldırıları “şiddetle kınadığını” duyurdu.BM Şartı ve mutabakat ihlal edildiAçıklamada, ABD’nin 27 Haziran 2026 Cuma akşamı düzenlediği saldırıların Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrasını açık şekilde ihlal ettiği savunuldu.İran tarafı ayrıca saldırıların, 18 Haziran 2026 tarihli “Dayatılan Savaşın Sona Erdirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı”na da aykırı olduğunu belirtti.Tahran yönetimi, kıyı gözetleme tesislerinin hedef alınmasının ulusal egemenliğe doğrudan saldırı anlamına geldiğini ifade etti.Meşru müdafaa hakkıİran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin ulusal egemenliğini ve çıkarlarını koruma hakkına sahip olduğu belirtilerek, ABD unsurlarına yönelik olası karşılıkların meşru müdafaa kapsamında değerlendirileceği kaydedildi.

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