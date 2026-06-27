https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/egitim-sistemleri-alarma-gecti-yapay-zeka-destekli-gozlukler-sinavlarda-yeni-guvenlik-sorunu-1106813314.html

Eğitim sistemleri alarma geçti: Yapay zeka destekli gözlükler sınavlarda yeni güvenlik sorunu yarattı

Eğitim sistemleri alarma geçti: Yapay zeka destekli gözlükler sınavlarda yeni güvenlik sorunu yarattı

Sputnik Türkiye

Yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin sınavlarda kopya amacıyla kullanılmaya başlanması, başta Doğu Asya ülkeleri olmak üzere eğitim otoritelerini harekete... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T11:50+0300

2026-06-27T11:50+0300

2026-06-27T11:50+0300

yaşam

asya & pasifik

tayvan

yapay zeka

gözlük

sınav

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Yapay zeka destekli akıllı gözlüklerin sınavlarda kopya çekmek amacıyla kullanılmaya başlanması, özellikle tek bir sınavın öğrencilerin geleceğini belirlediği Doğu Asya ülkelerinde sınav güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.Uzmanlar, giderek küçülen ve normal gözlüklerden ayırt edilmesi zorlaşan bu cihazların, geleneksel sınav güvenliği önlemlerini etkisiz hale getirebileceğini belirtti.Güney Kore ve Tayvan'da kopya vakaları ortaya çıktıSon dönemde Güney Kore'de iş başvurularında önemli yer tutan bir İngilizce yeterlilik sınavında iki adayın yapay zeka destekli akıllı gözlük kullanarak kopya çektiği tespit edildi.Benzer bir olay Tayvan'da yaşandı. Ülkenin önde gelen tıp fakültelerinden birinin giriş sınavında bir öğrencinin gözlüğünün aşırı ısınması ve şüpheli davranışları gözetmenlerin dikkatini çekti. Yapılan inceleme sonucunda öğrencinin yapay zeka destekli bir sistem kullandığı belirlendi.Yaşanan olayların ardından Güney Kore ve Tayvan'daki eğitim otoriteleri sınav güvenliği uygulamalarını yeniden değerlendirmeye başladı. Çin'de ise milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavlarında adayların kullandığı tüm gözlüklerin ayrıntılı şekilde incelenmesi zorunlu hale getirildi.İngiltere'deki sınav denetim kuruluşları da benzer teknolojilerin sınav güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğine dikkat çekerek yeni önlemler alınması çağrısında bulundu.Deneyde sınıfın en başarılı öğrencileri arasına girdiYapay zekalı gözlüklerin sınav performansına etkisi bilimsel araştırmalarla da test edildi.Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir deneyde, ticari olarak satılan yapay zeka destekli bir akıllı gözlük mühendislik sınavında kullanıldı. Sistem, sınav sorularını büyük dil modeline ileterek üretilen yanıtları doğrudan kullanıcının görüş alanına yansıttı.Deney sonucunda yapay zekanın desteğiyle çözülen sınav, 100'den fazla öğrencinin bulunduğu sınıfta en yüksek puan alan ilk beş sınav kağıdı arasına girdi.Araştırmacılar, bu sonucun mevcut sınav yöntemlerinin yapay zeka çağında yeniden tasarlanması gerektiğini gösterdiğini ifade etti.Eğitim sistemi değişmek zorunda kalabilirUzmanlara göre çözüm yalnızca akıllı cihazları yasaklamak değil, ölçme ve değerlendirme anlayışını yapay zeka çağının gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürmek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yeni-arastirma-kadinlarla-muzakere-daha-cok-guven-veriyor-1106796271.html

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asya & pasifik, tayvan, yapay zeka, gözlük, sınav