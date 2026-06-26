https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yeni-arastirma-kadinlarla-muzakere-daha-cok-guven-veriyor-1106796271.html

Yeni araştırma: Kadınlarla müzakere daha çok güven veriyor

Yeni araştırma: Kadınlarla müzakere daha çok güven veriyor

Sputnik Türkiye

İnsanlar masada kadınlarla anlaşmayı tercih ediyor, çünkü onlara daha çok güveniyorlar. Üstelik aynı maddi sonuçlara rağmen bu tercih uzun vadede büyük fark yaratıyor. Detaylar haberde...

2026-06-26T13:56+0300

2026-06-26T13:56+0300

2026-06-26T13:56+0300

yaşam

cornell üniversitesi

abd

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Cornell Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, müzakere masasında ilginç bir gerçeği ortaya koydu: İnsanlar kadınlarla pazarlık etmeyi erkeklere göre daha çok tercih ediyor.Beş ayrı çalışmada 2 bin 400’den fazla katılımcıyla yürütülen araştırmada, insanlar kadın müzakerecileri güven, adalet, iletişim ve dinleme becerileri açısından daha yüksek puanladı. En önemlisi, kadın ve erkek müzakereciler benzer maddi sonuçlar elde etmesine rağmen, insanlar kadın partnerlerle çalıştıktan sonra yeniden onlarla pazarlık yapmak istediklerini daha sık dile getirdi.MBA öğrencileriyle yapılan yüz yüze müzakere çalışmalarında kadın partnerler, güven oluşturma, adalet hissi, dinleme ve iletişim açısından daha iyi puanlar aldı. Katılımcılar, kadın partnerle yeniden müzakere yapmak istediklerini yüzde 94.4 oranında belirtirken, erkek partnerlerde bu oran yüzde 91.9’da kaldı.Stereotipler mi, gerçek davranış mı?Araştırmacılar, bu tercihin sadece “kadınlar daha sıcakkanlıdır” stereotipinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını da test etti. Aynı müzakere metinleri farklı cinsiyet etiketleriyle katılımcılara gösterildiğinde, etiket değişikliği beğeni seviyesini önemli ölçüde etkilemedi. Yani kadınların gerçek davranışları bu avantajın ana kaynağı gibi görünüyor.En çarpıcı bulgu, beşinci çalışmadan geldi: Müzakere kayıtları satır satır yapay zeka destekli analizle incelendi. Kadınlar teklifleri daha fazla kabul etme eğilimindeyken, erkekler daha çok bilgi paylaşımı yapıyordu. Teklif kabulü, karşı tarafın kendini dinlenmiş ve anlaşmanın adil olduğuna ikna olmuş hissetmesini sağlıyor. Bu davranış, kadınların finansal kayıp yaşamasına yol açmıyor; aksine uzun vadeli ilişkileri güçlendiriyor.Uzun vadede büyük fark yaratıyorAraştırmacılar, bu küçük tercihin kariyer boyunca nasıl bir etki yarattığını bilgisayar simülasyonuyla modelledi. Küçük bir farkın (yüzde 94.4’e karşı yüzde 91.9) yüzlerce müzakere boyunca bileşik etkiyle büyüdüğü görüldü.Sonuçlara göre kadınlar, zaman içinde erkeklere kıyasla yaklaşık yüzde 45 daha fazla müzakere fırsatı yakalıyor. Her başarılı müzakerenin 10 bin dolar değerinde olduğu hipotetik bir senaryoda, kadınlar ortalama 178 bin 451 dolar, erkekler ise 123 bin 501 dolar kazanıyor. Aradaki 55 bin dolarlık fark, tek bir anlaşmada daha iyi pazarlık yapmaktan değil, “yeniden masaya oturulmak istenen partner” olmaktan kaynaklanıyor.

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