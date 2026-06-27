https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/deprem-bagislariyla-ilgili-tartisma-buyuyor-haluk-levent-kurusu-kurusuna-anlatacagim-dedi-1106812801.html

Deprem bağışlarıyla ilgili tartışma büyüyor: Haluk Levent, 'kuruşu kuruşuna anlatacağım' dedi

Deprem bağışlarıyla ilgili tartışma büyüyor: Haluk Levent, 'kuruşu kuruşuna anlatacağım' dedi

Sputnik Türkiye

AHBAP Derneği'nde toplanan 7 milyar liralık bağışın hesabının kuruşu kuruşuna verilmesini isteyen Fatih Altaylı'nın çağrısına sanatçı Haluk Levent'ten yanıt... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T11:10+0300

2026-06-27T11:10+0300

2026-06-27T11:10+0300

haluk levent

fatih altaylı

ahbap derneği

6 şubat kahramanmaraş depremi

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Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasıyla gündeme gelen Haluk Levent'e seslenen Fatih Altaylı, 6 Şubat depremlerinde AHBAP Derneği'nde toplanan 7 milyar liralık bağışın hesabının halka açıklanmasını istemişti. Haluk Levent bu çağrıya "Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek kalem kalem kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatma kararı aldım. Bu paylaşım Perşembe saat 20.00'de tüm sosyal medya hesaplarımdan yapılacaktır" yanıtını verdi. 7 milyar lira nerede diye sorduProgramında bu konuyla ilgili konuşan Fatih Altaylı, "O günlerde Haluk Levent her yerde 'Harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Çok şeffaf olacağız' sözü veriyordu. Biz de iyi niyetine ve kendisine inanıyorduk. Aradan üç yıl geçti. Haluk Levent 'Kuruş kuruş hesabını vereceğiz' dediği deprem yardımlarını ne yaptı, ben bilmiyorum. Ahbap’ın internet sitesinde bu konu ile ilgili net bir bilgi yok, hesap dökümü yok. Haluk Levent’in söz verdiği gibi tüm mali raporları açıklaması, Ahbap’ın deprem için topladığı bugünün parasıyla yaklaşık 7 milyar TL’nin ya da 158 milyon doların hesabını Türk halkına kuruş kuruş vermesi gerekmektedir." demişti.Perşembe günü açıklayacağım AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent de bu çağrının ardından sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı. Haluk Levent, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Dostlarım! Birkaç gündür ekonomik sorunlarım konuşuluyor. Haliyle deprem döneminde Ahbap’a yapılan bağışların dağıtımı ile ilgili sorular gelmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda tüm deprem dönemine ait dernek hesapları İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından incelenip denetimden geçmişti. Hiç kimsede en ufak şüphe kalmaması için tek tek kalem kalem kuruşu kuruşuna bu çalışmaları sosyal medya hesaplarımdan anlatma kararı aldım. Bu paylaşım Perşembe saat 20.00'de tüm sosyal medya hesaplarımdan yapılacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/haluk-levente-karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-1106613244.html

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haluk levent, fatih altaylı, ahbap derneği, 6 şubat kahramanmaraş depremi