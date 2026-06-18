https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/haluk-levente-karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-1106613244.html
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T14:14+0300
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Sanatçı Haluk Levent, geçen sene düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti.Ünlü sanatçı, bugün İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde beşinci celsesi görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.Cezası belli olduLevent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/istanbul-erkek-lisesindeki-kavgaya-iliskin-sorusturmada-karar-okul-muduru-4-mudur-yardimcisi-ve-8-1104099681.html
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haluk levent, ceza, çek
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı.
Sanatçı Haluk Levent, geçen sene düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti.
Ünlü sanatçı, bugün İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde beşinci celsesi görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.
Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.
Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.