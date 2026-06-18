Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260618/haluk-levente-karsiliksiz-cekten-70-milyon-lira-ceza-1106613244.html
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza
Sputnik Türkiye
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı. 18.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-18T14:14+0300
2026-06-18T14:14+0300
türki̇ye
haluk levent
ceza
çek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579762_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_badfcb8a3dd3c8401a171500dfa2ff17.jpg
Sanatçı Haluk Levent, geçen sene düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti.Ünlü sanatçı, bugün İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde beşinci celsesi görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.Cezası belli olduLevent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/istanbul-erkek-lisesindeki-kavgaya-iliskin-sorusturmada-karar-okul-muduru-4-mudur-yardimcisi-ve-8-1104099681.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085579762_100:0:1180:810_1920x0_80_0_0_0fe91562074e9be5324bd5d5a726eee5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haluk levent, ceza, çek
haluk levent, ceza, çek

Haluk Levent'e karşılıksız çekten 70 milyon lira ceza

14:14 18.06.2026
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA- Haluk Levent,
Haluk Levent, - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2026
© İHA / BEGÜM AKSOY - RAMAZAN BOZCA-
Abone ol
Sanatçı Haluk Levent, karşılıksız çek suçundan 70 milyon lira para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açması da yasaklandı.
Sanatçı Haluk Levent, geçen sene düzenlediği iki çek ile ilgili karşılıksız olduğu gerekçesiyle şikayet edilmişti.
Ünlü sanatçı, bugün İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde beşinci celsesi görülen davada hakim karşısına çıktı. Duruşmaya müşteki ve taraf avukatları katıldı.
Dosyada, karşılıksız işlem gören çeklerin toplam tutarının yaklaşık 70 milyon TL olduğu belirtildi.

Cezası belli oldu

Levent, 30 Haziran 2025 yılında düzenlenen bir çek ile ilgili, "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL, 20 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen bir çek hakkında ise aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, Levent'in çek düzenleme ve çek hesabı açmaktan yasaklanmasına karar verildi.
İstanbul Erkek Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
TÜRKİYE
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin soruşturmada karar: Okul müdürü, 4 müdür yardımcısı ve 8 öğretmen ceza aldı
8 Mart, 18:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала