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Çin'de sanayi şirketlerinin karları mayısta yüzde 21.1 arttı
Çin'de sanayi şirketlerinin karları mayısta yüzde 21.1 arttı
Sputnik Türkiye
Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yıllık bazda yüzde 21.1 artarak önceki aylardaki artış ivmesini sürdürdü. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T16:51+0300
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Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2.94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21.1 arttı.İlk iki aydaki yüzde 15.2, marttaki yüzde 15.8, nisanda yüzde 27.4 karlar, mayısta da yüksek artış kaydetti.Sanayi kuruluşlarının karları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 18.8 yükseldi.Karlılıktaki artışta, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji ve ham madde fiyatlarının yükselmesiyle bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin cirolarındaki artışın yanı sıra yapay zeka bağlantılı endüstrilerdeki artan altyapı ve donanım talebi etkili oldu.Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2025'te yüzde 0.6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2.3 ve 2024'te yüzde 3.3 azalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/almanyada-zorunlu-askerlik-yeniden-gundemde-gonullu-sayisi-yetersiz-1106819367.html
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çin, sanayi, ortadoğu
çin, sanayi, ortadoğu

Çin'de sanayi şirketlerinin karları mayısta yüzde 21.1 arttı

16:51 27.06.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinÇin Halk Kurtuluş Ordusu
Çin Halk Kurtuluş Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yıllık bazda yüzde 21.1 artarak önceki aylardaki artış ivmesini sürdürdü.
Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2.94 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21.1 arttı.
İlk iki aydaki yüzde 15.2, marttaki yüzde 15.8, nisanda yüzde 27.4 karlar, mayısta da yüksek artış kaydetti.
Sanayi kuruluşlarının karları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 18.8 yükseldi.
Karlılıktaki artışta, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji ve ham madde fiyatlarının yükselmesiyle bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin cirolarındaki artışın yanı sıra yapay zeka bağlantılı endüstrilerdeki artan altyapı ve donanım talebi etkili oldu.
Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2025'te yüzde 0.6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2.3 ve 2024'te yüzde 3.3 azalmıştı.
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