https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/almanyada-zorunlu-askerlik-yeniden-gundemde-gonullu-sayisi-yetersiz-1106819367.html

Almanya’da zorunlu askerlik yeniden gündemde: Gönüllü sayısı yetersiz

Almanya’da zorunlu askerlik yeniden gündemde: Gönüllü sayısı yetersiz

Sputnik Türkiye

Almanya Federal Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, gönüllülerin yetersiz kalması halinde ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T16:44+0300

2026-06-27T16:44+0300

2026-06-27T16:44+0300

dünya

almanya

alman federal meclisi (bundestag)

zorunlu askerlik

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

federal meclis

avrupa

afp

telegraph

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Almanya, silahlı kuvvetlerde gönüllü asker sayısının yetersiz kalması halinde zorunlu askerlik sistemine geri dönmeyi tartışıyor. Federal Meclis (Bundestag) Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceğini açıkladı.Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve açıklamaları Telegraph gazetesinde de yer alan Röwekamp, ordunun aktif personel ve yedek kuvvet hedeflerine sadece gönüllülük esasıyla ulaşmasının zor olduğuna dikkat çekti.Röwekamp, Almanya’da olası bir zorunlu askerlik uygulanması konusunda en geç 31 Temmuz 2027 tarihine kadar siyasi bir karar alınması gerektiğini vurguladı.Geçen hafta Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Christian Freuding, Litvanya’daki Bundeswehr Tank Tugayı için yeterli sayıda gönüllü bulunamaması üzerine, Almanya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu birliklerin personel temininde tamamen gönüllülük esasına dayanmaktan kısmen vazgeçebileceğini belirtmişti.Bundeswehr’de askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini düzenleyen yasa, gönüllülerin yetersiz kalması veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde zorunlu askerliğe geri dönülmesini mümkün kılıyor. Böyle bir durumda Bundestag, “ihtiyaca göre askerlik yükümlülüğü” modelini devreye sokabilecek. Söz konusu düzenleme, ordunun ihtiyaç duyulan mevcuda ulaştırılabilmesi için, gerekli hallerde yükümlülerin “rastgele seçim”, yani kura yöntemiyle belirlenmesini de öngörüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/almanyadan-savunma-karari-savunma-hisseleri-bir-gunde-yuzde-14-deger-kaybetti-1106742004.html

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almanya, alman federal meclisi (bundestag), zorunlu askerlik, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), federal meclis, avrupa, afp, telegraph