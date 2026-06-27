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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/almanyada-zorunlu-askerlik-yeniden-gundemde-gonullu-sayisi-yetersiz-1106819367.html
Almanya’da zorunlu askerlik yeniden gündemde: Gönüllü sayısı yetersiz
Almanya’da zorunlu askerlik yeniden gündemde: Gönüllü sayısı yetersiz
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Almanya Federal Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, gönüllülerin yetersiz kalması halinde ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T16:44+0300
2026-06-27T16:44+0300
dünya
almanya
alman federal meclisi (bundestag)
zorunlu askerlik
bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)
federal meclis
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afp
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Almanya, silahlı kuvvetlerde gönüllü asker sayısının yetersiz kalması halinde zorunlu askerlik sistemine geri dönmeyi tartışıyor. Federal Meclis (Bundestag) Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceğini açıkladı.Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve açıklamaları Telegraph gazetesinde de yer alan Röwekamp, ordunun aktif personel ve yedek kuvvet hedeflerine sadece gönüllülük esasıyla ulaşmasının zor olduğuna dikkat çekti.Röwekamp, Almanya’da olası bir zorunlu askerlik uygulanması konusunda en geç 31 Temmuz 2027 tarihine kadar siyasi bir karar alınması gerektiğini vurguladı.Geçen hafta Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Christian Freuding, Litvanya’daki Bundeswehr Tank Tugayı için yeterli sayıda gönüllü bulunamaması üzerine, Almanya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu birliklerin personel temininde tamamen gönüllülük esasına dayanmaktan kısmen vazgeçebileceğini belirtmişti.Bundeswehr’de askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini düzenleyen yasa, gönüllülerin yetersiz kalması veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde zorunlu askerliğe geri dönülmesini mümkün kılıyor. Böyle bir durumda Bundestag, “ihtiyaca göre askerlik yükümlülüğü” modelini devreye sokabilecek. Söz konusu düzenleme, ordunun ihtiyaç duyulan mevcuda ulaştırılabilmesi için, gerekli hallerde yükümlülerin “rastgele seçim”, yani kura yöntemiyle belirlenmesini de öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/almanyadan-savunma-karari-savunma-hisseleri-bir-gunde-yuzde-14-deger-kaybetti-1106742004.html
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almanya, alman federal meclisi (bundestag), zorunlu askerlik, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), federal meclis, avrupa, afp, telegraph
almanya, alman federal meclisi (bundestag), zorunlu askerlik, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), federal meclis, avrupa, afp, telegraph

Almanya’da zorunlu askerlik yeniden gündemde: Gönüllü sayısı yetersiz

16:44 27.06.2026
© İHA / CLEMENS BILANAlman askeri
Alman askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© İHA / CLEMENS BILAN
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Almanya Federal Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, gönüllülerin yetersiz kalması halinde ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasına geri dönmek zorunda kalabileceğini, bu konuda en geç 31 Temmuz 2027’ye kadar karar verilmesi gerektiğini söyledi.
Almanya, silahlı kuvvetlerde gönüllü asker sayısının yetersiz kalması halinde zorunlu askerlik sistemine geri dönmeyi tartışıyor. Federal Meclis (Bundestag) Savunma Komitesi Başkanı Thomas Röwekamp, ülkenin 2011’de askıya aldığı zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulabileceğini açıkladı.
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve açıklamaları Telegraph gazetesinde de yer alan Röwekamp, ordunun aktif personel ve yedek kuvvet hedeflerine sadece gönüllülük esasıyla ulaşmasının zor olduğuna dikkat çekti.
Son derece iddialı personel artışı hedeflerimize, yalnızca gönüllülerle ulaşıp ulaşamayacağımızı kapsamlı biçimde tartışmamız gerekecek. Bunun mümkün olduğundan ciddi şekilde şüphe duyuyorum. Eğer bu hedeflere gönüllülerle ulaşamazsak, zorunlu askerliğe geri dönmek zorunda kalacağız.
Röwekamp, Almanya’da olası bir zorunlu askerlik uygulanması konusunda en geç 31 Temmuz 2027 tarihine kadar siyasi bir karar alınması gerektiğini vurguladı.
Geçen hafta Alman Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Christian Freuding, Litvanya’daki Bundeswehr Tank Tugayı için yeterli sayıda gönüllü bulunamaması üzerine, Almanya Savunma Bakanlığı’nın söz konusu birliklerin personel temininde tamamen gönüllülük esasına dayanmaktan kısmen vazgeçebileceğini belirtmişti.
Bundeswehr’de askıya alınan zorunlu askerlik hizmetini düzenleyen yasa, gönüllülerin yetersiz kalması veya güvenlik durumunun kötüleşmesi halinde zorunlu askerliğe geri dönülmesini mümkün kılıyor. Böyle bir durumda Bundestag, “ihtiyaca göre askerlik yükümlülüğü” modelini devreye sokabilecek. Söz konusu düzenleme, ordunun ihtiyaç duyulan mevcuda ulaştırılabilmesi için, gerekli hallerde yükümlülerin “rastgele seçim”, yani kura yöntemiyle belirlenmesini de öngörüyor.
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