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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/burkina-faso-fransayla-diplomatik-iliskilerini-kesti-1106810156.html
Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti
Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti
Sputnik Türkiye
Burkina Faso, egemenlik kaygılarını gerekçe göstererek Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti. Batı Afrika ülkesi, kararın ikili ilişkilerin gözden... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
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Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini sonlandırdı.Başkent Vagadugu yönetimi, yaptığı açıklamada Fransa'yla ilişkilerde 'karşılıklı saygı, güven, iç işlerine karışmama ilkesi ve ulusal egemenliğe saygı' temellerinin artık mevcut olmadığını belirtti.Açıklamada ayrıca Fransa’nın Burkina Faso’ya karşı 'sürekli bir aktivizm' yürüttüğü, ülkede ve Sahel bölgesinde şiddet olaylarına neden olan terör gruplarını desteklediği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html
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burkina faso, fransa, emmanuel macron, afrika, fransa dışişleri bakanlığı
burkina faso, fransa, emmanuel macron, afrika, fransa dışişleri bakanlığı

Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti

00:51 27.06.2026
© Sputnik / Сергей БобылевBurkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Burkina Faso, egemenlik kaygılarını gerekçe göstererek Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti. Batı Afrika ülkesi, kararın ikili ilişkilerin gözden geçirilmesinin ardından alındığını açıkladı.
Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini sonlandırdı.
Başkent Vagadugu yönetimi, yaptığı açıklamada Fransa'yla ilişkilerde 'karşılıklı saygı, güven, iç işlerine karışmama ilkesi ve ulusal egemenliğe saygı' temellerinin artık mevcut olmadığını belirtti.
Açıklamada ayrıca Fransa’nın Burkina Faso’ya karşı 'sürekli bir aktivizm' yürüttüğü, ülkede ve Sahel bölgesinde şiddet olaylarına neden olan terör gruplarını desteklediği belirtildi.
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
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Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
31 Aralık 2025, 10:48
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