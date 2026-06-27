https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/burkina-faso-fransayla-diplomatik-iliskilerini-kesti-1106810156.html

Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti

Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti

Sputnik Türkiye

Burkina Faso, egemenlik kaygılarını gerekçe göstererek Fransa'yla diplomatik ilişkilerini kesti. Batı Afrika ülkesi, kararın ikili ilişkilerin gözden... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

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Burkina Faso, Fransa'yla diplomatik ilişkilerini sonlandırdı.Başkent Vagadugu yönetimi, yaptığı açıklamada Fransa'yla ilişkilerde 'karşılıklı saygı, güven, iç işlerine karışmama ilkesi ve ulusal egemenliğe saygı' temellerinin artık mevcut olmadığını belirtti.Açıklamada ayrıca Fransa’nın Burkina Faso’ya karşı 'sürekli bir aktivizm' yürüttüğü, ülkede ve Sahel bölgesinde şiddet olaylarına neden olan terör gruplarını desteklediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html

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burkina faso, fransa, emmanuel macron, afrika, fransa dışişleri bakanlığı