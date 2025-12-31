https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html

Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

Burkina Faso ve Mali, ABD'nin çoğu Afrika ülkesi için aldığı yeni seyahat kısıtlamalarına karşı misilleme adımı attı. Batı Afrika'daki iki ülke, Washington... 31.12.2025

Mali ve Burkina Faso, Donald Trump’ın Malili ve Burkinalı vatandaşların ABD’ye girişini yasaklama kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine girişini yasaklayacaklarını açıkladı.Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamada, 'karşılıklılık ilkesi' doğrultusunda 'Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına' karar verildiği belirtildi.Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” ifadeleri vurgulanırken, Batı Afrika ülkesinin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' dile getirildi.Mali ve Nijer de ABD’nin seyahat yasağına karşı misilleme yaptıMali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.Trump, 16 Aralık’ta daha önceki seyahat kısıtlamalarını 20 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu ülkeler arasında, askeri cunta tarafından yönetilen ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak ayrı bir birlik oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer de yer alıyor.

