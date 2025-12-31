https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Burkina Faso ve Mali, ABD’nin çoğu Afrika ülkesi için aldığı yeni seyahat kısıtlamalarına karşı misilleme adımı attı. Batı Afrika’daki iki ülke, Washington... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T10:48+0300
2025-12-31T10:48+0300
2025-12-31T10:48+0300
dünya
abd
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
burkina faso
mali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_28b6db8193a0f6ccb53faf684e4fc12d.jpg
Mali ve Burkina Faso, Donald Trump’ın Malili ve Burkinalı vatandaşların ABD’ye girişini yasaklama kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine girişini yasaklayacaklarını açıkladı.Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamada, 'karşılıklılık ilkesi' doğrultusunda 'Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına' karar verildiği belirtildi.Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” ifadeleri vurgulanırken, Batı Afrika ülkesinin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' dile getirildi.Mali ve Nijer de ABD’nin seyahat yasağına karşı misilleme yaptıMali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.Trump, 16 Aralık’ta daha önceki seyahat kısıtlamalarını 20 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu ülkeler arasında, askeri cunta tarafından yönetilen ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak ayrı bir birlik oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer de yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html
burkina faso
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73d1ba5bfc0d2f01adb2c76c72b2f9ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), burkina faso, mali
abd, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), burkina faso, mali
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Burkina Faso ve Mali, ABD’nin çoğu Afrika ülkesi için aldığı yeni seyahat kısıtlamalarına karşı misilleme adımı attı. Batı Afrika’daki iki ülke, Washington yönetiminin genişlettiği ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan uygulamaya tepki olarak ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdiğini duyurdu.
Mali ve Burkina Faso, Donald Trump’ın Malili ve Burkinalı vatandaşların ABD’ye girişini yasaklama kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine girişini yasaklayacaklarını açıkladı.
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamada, 'karşılıklılık ilkesi' doğrultusunda 'Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına' karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” ifadeleri vurgulanırken, Batı Afrika ülkesinin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' dile getirildi.
Mali ve Nijer de ABD’nin seyahat yasağına karşı misilleme yaptı
Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.
Trump, 16 Aralık’ta daha önceki seyahat kısıtlamalarını 20 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu ülkeler arasında, askeri cunta tarafından yönetilen ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak ayrı bir birlik oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer de yer alıyor.