Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/burkina-faso-ve-mali-abd-vatandaslarina-vize-yasagi-getirdi-1102391908.html
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi
Sputnik Türkiye
Burkina Faso ve Mali, ABD’nin çoğu Afrika ülkesi için aldığı yeni seyahat kısıtlamalarına karşı misilleme adımı attı. Batı Afrika’daki iki ülke, Washington... 31.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-31T10:48+0300
2025-12-31T10:48+0300
dünya
abd
batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas)
burkina faso
mali
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_28b6db8193a0f6ccb53faf684e4fc12d.jpg
Mali ve Burkina Faso, Donald Trump’ın Malili ve Burkinalı vatandaşların ABD’ye girişini yasaklama kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine girişini yasaklayacaklarını açıkladı.Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamada, 'karşılıklılık ilkesi' doğrultusunda 'Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına' karar verildiği belirtildi.Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” ifadeleri vurgulanırken, Batı Afrika ülkesinin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' dile getirildi.Mali ve Nijer de ABD’nin seyahat yasağına karşı misilleme yaptıMali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.Trump, 16 Aralık’ta daha önceki seyahat kısıtlamalarını 20 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu ülkeler arasında, askeri cunta tarafından yönetilen ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak ayrı bir birlik oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer de yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/burkina-faso-avrupali-sivil-toplum-kurulusu-calisanlarini-casusluk-suclamasiyla-tutukladi-1100026852.html
burkina faso
mali
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096094776_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_73d1ba5bfc0d2f01adb2c76c72b2f9ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), burkina faso, mali
abd, batı afrika devletleri ekonomik topluluğu (ecowas), burkina faso, mali

Burkina Faso ve Mali, ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdi

10:48 31.12.2025
© Sputnik / Александр КряжевBurkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
Abone ol
Burkina Faso ve Mali, ABD’nin çoğu Afrika ülkesi için aldığı yeni seyahat kısıtlamalarına karşı misilleme adımı attı. Batı Afrika’daki iki ülke, Washington yönetiminin genişlettiği ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan uygulamaya tepki olarak ABD vatandaşlarına vize yasağı getirdiğini duyurdu.
Mali ve Burkina Faso, Donald Trump’ın Malili ve Burkinalı vatandaşların ABD’ye girişini yasaklama kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının kendi ülkelerine girişini yasaklayacaklarını açıkladı.
Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı’nın Salı günü yaptığı açıklamada, 'karşılıklılık ilkesi' doğrultusunda 'Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına eşdeğer vize tedbirlerinin uygulanmasına' karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Burkina Faso Hükümeti, uluslararası ilişkilerinde karşılıklı saygı, devletlerin egemen eşitliği ve karşılıklılık ilkesine bağlı kalmaya devam etmektedir” ifadeleri vurgulanırken, Batı Afrika ülkesinin 'tüm ortaklarıyla karşılıklı çıkarlara saygı temelinde iş birliğine açık olmaya devam ettiği' dile getirildi.

Mali ve Nijer de ABD’nin seyahat yasağına karşı misilleme yaptı

Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’nın açıklamasında da, “Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ulusal ve uluslararası kamuoyunu, derhal geçerli olmak üzere Mali Cumhuriyeti Hükümeti’nin ABD vatandaşlarına, Malili vatandaşlara uygulananlarla aynı koşul ve gereklilikleri uygulayacağını bildirir” denildi.
Trump, 16 Aralık’ta daha önceki seyahat kısıtlamalarını 20 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletmişti. Bu ülkeler arasında, askeri cunta tarafından yönetilen ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’ndan (ECOWAS) ayrılarak ayrı bir birlik oluşturan Mali, Burkina Faso ve Nijer de yer alıyor.
Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore, Büyük Anavatan Savaşı'nın 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Moskova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2025
DÜNYA
Burkina Faso, Avrupalı 'sivil toplum kuruluşu' çalışanlarını casusluk suçlamasıyla tutukladı
8 Ekim, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала