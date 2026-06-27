https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/bakanlik-duyurdu-8-yasindaki-cocugun-sahipsiz-kopeklerin-saldirisina-ugramasiyla-ilgili-mufettis-1106818929.html

Bakanlık duyurdu: 8 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Bakanlık duyurdu: 8 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da 8 yaşındaki bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırıya uğramasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirildi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T15:48+0300

2026-06-27T15:48+0300

2026-06-27T15:48+0300

türki̇ye

mustafa çiftçi

şanlıurfa

i̇çişleri bakanlığı

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

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Şanlıurfa Viranşehir'de 8 yaşındaki bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" denildi. Aksaklıklar ve ihmal iddiaları incelenecekBakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Viranşehir'in Ayaklı Mahallesi'nde 8 yaşındaki Abdulkadir Sarık'ın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralanmasının derin üzüntüyle karşılandığı, sürecin yakından takip edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Olaya ilişkin olarak, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik mevcut mevzuat hükümlerinin yereldeki uygulanmasının denetlenmesi, uygulamada yaşanan aksaklıkların ve ihmal iddialarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla bir mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyunun huzur ve güvenliği ile çocuklarımızın emniyetinin sağlanması amacıyla süreç titizlikle yürütülecek, inceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır. Saldırı sonucu yaralanan evladımız, tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/bakan-ciftci-yilbasina-kadar-sokak-kopeklerinin-tamamini-barinaklara-toplatacagim-1106519344.html

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mustafa çiftçi, şanlıurfa, i̇çişleri bakanlığı, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği