https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/almanyadan-savunma-karari-savunma-hisseleri-bir-gunde-yuzde-14-deger-kaybetti-1106742004.html

Almanya'dan savunma kararı: Savunma hisseleri bir günde yüzde 14 değer kaybetti

Almanya'dan savunma kararı: Savunma hisseleri bir günde yüzde 14 değer kaybetti

Sputnik Türkiye

Almanya'nın altı F126 savaş gemisinin inşasını durdurma kararı, Avrupa savunma hisselerinde sert düşüşe yol açtı. Kararın ardından Rheinmetall hisseleri gün... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T13:40+0300

2026-06-24T13:40+0300

2026-06-24T13:40+0300

savunma

avrupa

almanya

berlin

rheinmetall

almanya savunma bakanlığı

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Almanya'nın savaş gemisi planlarında yaptığı değişiklik, Avrupa savunma sanayisinde dikkat çeken bir hareketliliğe yol açtı. Berlin'in yıllardır üzerinde çalışılan F126 firkateyn programını sonlandıracağı yönündeki haberlerin ardından savunma şirketlerinin hisselerinde sert kayıplar yaşandı.Milyarlık savaş gemisi programı durdurulduFinancial Times'ın aktardığına göre Almanya, altı adet F126 sınıfı firkateynin inşasını öngören milyarlarca euroluk projeden vazgeçmeye hazırlanıyor. Söz konusu program, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülkenin en büyük savaş gemisi siparişi olarak görülüyordu.Haberde, Berlin'in bu proje yerine daha küçük ölçekli sekiz MEKO A-200 firkateyni satın almayı planladığı belirtildi.Almanya Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, F126 programının gecikmeler, artan maliyetler ve ana yüklenici değişikliğinin yaratacağı riskler nedeniyle durdurulduğunu doğruladı. Bakanlık, alternatif olarak özellikle denizaltı savunma görevlerinde kullanılacak sekiz MEKO firkateyni satın almayı hedeflediğini bildirdi.Savunma şirketleri sert düştüKararın ardından Avrupa'nın önde gelen savunma şirketlerinde satış baskısı görüldü. Programın en büyük kazananlarından biri olması beklenen Rheinmetall hisseleri gün içinde yüzde 14'e kadar geriledi.Şirketin, bütçe onayının ardından yaklaşık 12.8 milyar euro değerindeki programın ana yüklenicisi olması bekleniyordu.Almanya merkezli Hensoldt ve Renk hisselerinde de düşüş yaşanırken, İsveçli Saab, İtalyan Leonardo ve İngiliz BAE Systems hisseleri de değer kaybetti.Piyasalardaki satış dalgası, yatırımcıların Avrupa'da açıklanan savunma harcamalarının ne ölçüde hayata geçirileceğine ilişkin endişelerini yeniden gündeme taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/pentagon-sefi-duyurdu-altin-kubbeden-ilk-basarili-test-1106737003.html

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avrupa, almanya, berlin, rheinmetall, almanya savunma bakanlığı