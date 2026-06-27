https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/alman-basini-zelenskiy-belarusa-karsi-ucuncu-reich-taktikleri-kullaniyor-1106820736.html
Alman basını: Zelenskiy, Belarus’a karşı ‘Üçüncü Reich taktikleri’ kullanıyor
Alman basını: Zelenskiy, Belarus’a karşı ‘Üçüncü Reich taktikleri’ kullanıyor
Sputnik Türkiye
Alman Junge Welt gazetesi, Vladimir Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik söylem ve tehditlerini, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovakya ve... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T18:27+0300
2026-06-27T18:27+0300
2026-06-27T18:27+0300
dünya
junge welt
vladimir zelenskiy
nazi almanyası
ukrayna
çekoslovakya
polonya
üçüncü reich
aleksandr lukaşenko
belarus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png
Junge Welt gazetesinde yer alan analizde, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik politikası Üçüncü Reich’ın (Nazi Almanyası) 1938-1939 yıllarındaki adımlarıyla kıyaslandı. Makalede, "Nazi Almanyası da o dönemde Çekoslovakya ve Polonya’ya peş peşe ültimatomlar dayatarak sürekli baskı kuruyor ve dışarıdan planladığı saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışıyordu" ifadelerine yer verildi.Makalenin yazarına göre Zelenskiy, bu adımları atarken Batılı destekçilerine güveniyor ve hatta onlar tarafından bu yönde teşvik ediliyor olabilir.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik tehditlerinin "onun terörist doğasını tamamen ortaya koyduğunu" ifade etmiştiBölgedeki gerilim, yakın zamanda Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse saldırmasıyla daha da artmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra Zelenskiy, Belarus'u sınır bölgesine Rus ordusuna askeri istihbarat sağlamak amacıyla teçhizat yığmakla suçlamış ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu yeni saldırılar düzenlemekle tehdit etmişti.Lukaşenko ise Al Arabiya kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-sinir-muhafaza-servisinden-zelenskiye-yalanlama-belarus-sinirinda-hareketlilik-yok-1106790680.html
ukrayna
çekoslovakya
polonya
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_39:0:1079:780_1920x0_80_0_0_4ae8fca8ccbb216b8f4b300be357e988.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
junge welt, vladimir zelenskiy, nazi almanyası, ukrayna, çekoslovakya, polonya, üçüncü reich, aleksandr lukaşenko, belarus, al arabiya
junge welt, vladimir zelenskiy, nazi almanyası, ukrayna, çekoslovakya, polonya, üçüncü reich, aleksandr lukaşenko, belarus, al arabiya
Alman basını: Zelenskiy, Belarus’a karşı ‘Üçüncü Reich taktikleri’ kullanıyor
Alman Junge Welt gazetesi, Vladimir Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik söylem ve tehditlerini, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovakya ve Polonya’ya uyguladığı baskı ve ültimatom politikasına benzetti.
Junge Welt gazetesinde yer alan analizde, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik politikası Üçüncü Reich’ın (Nazi Almanyası) 1938-1939 yıllarındaki adımlarıyla kıyaslandı. Makalede, "Nazi Almanyası da o dönemde Çekoslovakya ve Polonya’ya peş peşe ültimatomlar dayatarak sürekli baskı kuruyor ve dışarıdan planladığı saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışıyordu" ifadelerine yer verildi.
Makalenin yazarına göre Zelenskiy, bu adımları atarken Batılı destekçilerine güveniyor ve hatta onlar tarafından bu yönde teşvik ediliyor olabilir.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik tehditlerinin "onun terörist doğasını tamamen ortaya koyduğunu" ifade etmişti
Bölgedeki gerilim, yakın zamanda Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse saldırmasıyla daha da artmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra Zelenskiy, Belarus'u sınır bölgesine Rus ordusuna askeri istihbarat sağlamak amacıyla teçhizat yığmakla suçlamış ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu yeni saldırılar düzenlemekle tehdit etmişti.
Lukaşenko ise Al Arabiya kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.