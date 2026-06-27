https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/alman-basini-zelenskiy-belarusa-karsi-ucuncu-reich-taktikleri-kullaniyor-1106820736.html

Alman basını: Zelenskiy, Belarus’a karşı ‘Üçüncü Reich taktikleri’ kullanıyor

Alman basını: Zelenskiy, Belarus’a karşı ‘Üçüncü Reich taktikleri’ kullanıyor

Sputnik Türkiye

Alman Junge Welt gazetesi, Vladimir Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik söylem ve tehditlerini, Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde Çekoslovakya ve... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T18:27+0300

2026-06-27T18:27+0300

2026-06-27T18:27+0300

dünya

junge welt

vladimir zelenskiy

nazi almanyası

ukrayna

çekoslovakya

polonya

üçüncü reich

aleksandr lukaşenko

belarus

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Junge Welt gazetesinde yer alan analizde, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik politikası Üçüncü Reich’ın (Nazi Almanyası) 1938-1939 yıllarındaki adımlarıyla kıyaslandı. Makalede, "Nazi Almanyası da o dönemde Çekoslovakya ve Polonya’ya peş peşe ültimatomlar dayatarak sürekli baskı kuruyor ve dışarıdan planladığı saldırganlığı meşrulaştırmaya çalışıyordu" ifadelerine yer verildi.Makalenin yazarına göre Zelenskiy, bu adımları atarken Batılı destekçilerine güveniyor ve hatta onlar tarafından bu yönde teşvik ediliyor olabilir.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy’nin Belarus’a yönelik tehditlerinin "onun terörist doğasını tamamen ortaya koyduğunu" ifade etmiştiBölgedeki gerilim, yakın zamanda Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna ordusunun Belaruslu çocukları taşıyan bir otobüse saldırmasıyla daha da artmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra Zelenskiy, Belarus'u sınır bölgesine Rus ordusuna askeri istihbarat sağlamak amacıyla teçhizat yığmakla suçlamış ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’yu yeni saldırılar düzenlemekle tehdit etmişti.Lukaşenko ise Al Arabiya kanalına verdiği röportajda, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın Belarus topraklarına sıçramasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-sinir-muhafaza-servisinden-zelenskiye-yalanlama-belarus-sinirinda-hareketlilik-yok-1106790680.html

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junge welt, vladimir zelenskiy, nazi almanyası, ukrayna, çekoslovakya, polonya, üçüncü reich, aleksandr lukaşenko, belarus, al arabiya