https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukrayna-sinir-muhafaza-servisinden-zelenskiye-yalanlama-belarus-sinirinda-hareketlilik-yok-1106790680.html

Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi’nden Zelenskiy’e yalanlama: ‘Belarus sınırında hareketlilik yok’

Ukrayna Sınır Muhafaza Servisi’nden Zelenskiy’e yalanlama: ‘Belarus sınırında hareketlilik yok’

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Sınır Muhafaza Servisi (GPSU), Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’nin ‘Belarus topraklarında askeri yığınak yapıldığı’ yönündeki iddialarını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:42+0300

2026-06-26T11:42+0300

2026-06-26T11:40+0300

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Ukrayna basınının aktardığına göre, GPSU Sözcüsü Andrey Demçenko, Belarus sınırındaki mevcut duruma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Demçenko, sınır hattında herhangi bir olağandışı hareketlilik ya da tehdit unsuru bulunmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Demçenko, Ukrayna-Belarus sınırında görev yapan Belarus askeri birliklerinin sayısında herhangi bir artış gözlemlenmediğinin altını çizdi.GPSU Sözcüsü, daha önce yaptığı bir açıklamada da Belarus tarafından herhangi bir provokasyon yapılmadığını vurgulamıştı. Demçenko, Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin bu bölgedeki askeri varlığının ve personel sayısının 2022 yılından bu yana neredeyse tamamen aynı kaldığını belirtmişti.

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