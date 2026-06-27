https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/afganistanda-61-buyuklugunde-deprem--1106819778.html
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T17:10+0300
2026-06-27T17:10+0300
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Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/afad-duyurdu-canakkalede-korkutan-deprem--1106816196.html
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afganistan, deprem
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem
17:10 27.06.2026 (güncellendi: 17:17 27.06.2026)
Afganistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afganistan'ın kuzeydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Jurm bölgesinin 43 kilometre güneyi olduğunu açıkladı. Açıklamada, 6,1 büyüklüğündeki depremin 208,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.