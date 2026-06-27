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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/afad-duyurdu-canakkalede-korkutan-deprem--1106816196.html
AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T13:53+0300
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son depremler
çanakkale
afad
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Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, Çanakkale Ayvacık ilçesinde, saat 13.27'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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çanakkale, afad, deprem
çanakkale, afad, deprem

AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem

13:53 27.06.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2026
© Fotoğraf
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Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Çanakkale Ayvacık ilçesinde, saat 13.27'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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