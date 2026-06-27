https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/afad-duyurdu-canakkalede-korkutan-deprem--1106816196.html
AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem
Sputnik Türkiye
Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T13:53+0300
2026-06-27T13:53+0300
2026-06-27T13:53+0300
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Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, Çanakkale Ayvacık ilçesinde, saat 13.27'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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çanakkale, afad, deprem
AFAD duyurdu: Çanakkale'de korkutan deprem
Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Çanakkale Ayvacık ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Çanakkale Ayvacık ilçesinde, saat 13.27'da 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Deprem yerin 6.64 kilometre derinliğinde gerçekleşti.