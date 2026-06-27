https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ab-komisyonunda-klima-krizi-alt-katlardaki-klimalar-kapatildi-feodalizm-elestirisi-yukseldi-1106817873.html

AB Komisyonu’nda klima krizi: Alt katlardaki klimalar kapatıldı, 'feodalizm' eleştirisi yükseldi

AB Komisyonu’nda klima krizi: Alt katlardaki klimalar kapatıldı, 'feodalizm' eleştirisi yükseldi

Sputnik Türkiye

Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu binasında sıcak hava dalgası sırasında alt katlardaki klima sisteminin devre dışı bırakılması, üst katların ise... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T14:54+0300

2026-06-27T14:54+0300

2026-06-27T14:54+0300

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ab komisyonu

avrupa birliği komisyonu

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Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasında tartışmalara yol açtı. Berlaymont binasında alt katlarda klima sisteminin kapatılması, üst katlarda ise çalışmaya devam etmesi personel arasında tepkiye neden oldu.Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu çalışanlarına gönderilen bilgilendirmede, aşırı sıcaklar nedeniyle binanın 1 ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sebebiyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.'Feodalizm gibi' tepkisiPOLITICO’ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, alt katlarda çalışan personelin klimadan mahrum bırakılırken üst katlarda sistemin çalışmaya devam etmesini eleştirerek durumu “Sanki feodalizm gibi” sözleriyle değerlendirdi.Bir başka çalışan uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan bir personel ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 dereceye ulaştığını aktardı.Katlara göre farklı koşullar13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamının en üst katlarda yer aldığı, komisyon üyeleri ve üst düzey yetkililerin büyük bölümünün de üst katlarda bulunduğu belirtildi.Kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki personelin ise daha düşük konfor koşullarında görev yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkiliyorBelçika’da sıcaklıkların 2026 yılının en yüksek seviyelerine ulaştığı, Uccle’de 35,3 derece ölçüldüğü bildirildi. Ülkede kırmızı ve turuncu alarm seviyeleri devam ediyor.

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