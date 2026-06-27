https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/ab-komisyonunda-klima-krizi-alt-katlardaki-klimalar-kapatildi-feodalizm-elestirisi-yukseldi-1106817873.html
AB Komisyonu’nda klima krizi: Alt katlardaki klimalar kapatıldı, 'feodalizm' eleştirisi yükseldi
AB Komisyonu’nda klima krizi: Alt katlardaki klimalar kapatıldı, 'feodalizm' eleştirisi yükseldi
Sputnik Türkiye
Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu binasında sıcak hava dalgası sırasında alt katlardaki klima sisteminin devre dışı bırakılması, üst katların ise... 27.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-27T14:54+0300
2026-06-27T14:54+0300
2026-06-27T14:54+0300
dünya
avrupa
brüksel
ab komisyonu
avrupa birliği komisyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106817689_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_170dee542cd2931da101b973c58a18e5.png
Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasında tartışmalara yol açtı. Berlaymont binasında alt katlarda klima sisteminin kapatılması, üst katlarda ise çalışmaya devam etmesi personel arasında tepkiye neden oldu.Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu çalışanlarına gönderilen bilgilendirmede, aşırı sıcaklar nedeniyle binanın 1 ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sebebiyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.'Feodalizm gibi' tepkisiPOLITICO’ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, alt katlarda çalışan personelin klimadan mahrum bırakılırken üst katlarda sistemin çalışmaya devam etmesini eleştirerek durumu “Sanki feodalizm gibi” sözleriyle değerlendirdi.Bir başka çalışan uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan bir personel ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 dereceye ulaştığını aktardı.Katlara göre farklı koşullar13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamının en üst katlarda yer aldığı, komisyon üyeleri ve üst düzey yetkililerin büyük bölümünün de üst katlarda bulunduğu belirtildi.Kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki personelin ise daha düşük konfor koşullarında görev yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkiliyorBelçika’da sıcaklıkların 2026 yılının en yüksek seviyelerine ulaştığı, Uccle’de 35,3 derece ölçüldüğü bildirildi. Ülkede kırmızı ve turuncu alarm seviyeleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/fransada-sicaklara-karsi-ilginc-yontem-pencereler-tebesirle-beyaza-boyaniyor-folyoyla-kaplaniyor-1106816526.html
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106817689_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_56f792334c547cb9dcc3a938cb6ead7c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, brüksel, ab komisyonu, avrupa birliği komisyonu
avrupa, brüksel, ab komisyonu, avrupa birliği komisyonu
AB Komisyonu’nda klima krizi: Alt katlardaki klimalar kapatıldı, 'feodalizm' eleştirisi yükseldi
Brüksel’de Avrupa Birliği Komisyonu binasında sıcak hava dalgası sırasında alt katlardaki klima sisteminin devre dışı bırakılması, üst katların ise serinletilmeye devam etmesi “feodal düzen” eleştirilerine neden oldu. Personel uygulamaya tepki gösterdi.
Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasında tartışmalara yol açtı. Berlaymont binasında alt katlarda klima sisteminin kapatılması, üst katlarda ise çalışmaya devam etmesi personel arasında tepkiye neden oldu.
Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu çalışanlarına gönderilen bilgilendirmede, aşırı sıcaklar nedeniyle binanın 1 ile 7’nci katları arasındaki soğutma sisteminin aşırı yüklenme sebebiyle geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.
POLITICO’ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, alt katlarda çalışan personelin klimadan mahrum bırakılırken üst katlarda sistemin çalışmaya devam etmesini eleştirerek durumu “Sanki feodalizm gibi” sözleriyle değerlendirdi.
Bir başka çalışan uygulamayı “utanç verici” olarak nitelendirirken, 8’inci katta görev yapan bir personel ise klima çalışmasına rağmen ofis sıcaklığının 25,7 dereceye ulaştığını aktardı.
Katlara göre farklı koşullar
13 katlı binada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in makamının en üst katlarda yer aldığı, komisyon üyeleri ve üst düzey yetkililerin büyük bölümünün de üst katlarda bulunduğu belirtildi.
Kıdemsiz çalışanların yoğunlukta olduğu alt katlardaki personelin ise daha düşük konfor koşullarında görev yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı etkiliyor
Belçika’da sıcaklıkların 2026 yılının en yüksek seviyelerine ulaştığı, Uccle’de 35,3 derece ölçüldüğü bildirildi. Ülkede kırmızı ve turuncu alarm seviyeleri devam ediyor.