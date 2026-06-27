https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/fransada-sicaklara-karsi-ilginc-yontem-pencereler-tebesirle-beyaza-boyaniyor-folyoyla-kaplaniyor-1106816526.html

Fransa’da sıcaklara karşı ilginç yöntem: Pencereler tebeşirle beyaza boyanıyor, folyoyla kaplanıyor

Fransa’da sıcaklara karşı ilginç yöntem: Pencereler tebeşirle beyaza boyanıyor, folyoyla kaplanıyor

Sputnik Türkiye

Fransa’da rekor sıcaklıkların etkisiyle vatandaşlar, evlerini serin tutmak için “Blanc de Meudon” adı verilen tebeşir tozunu suyla karıştırarak pencerelerini... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T14:02+0300

2026-06-27T14:02+0300

2026-06-27T14:08+0300

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fransa

güney avrupa

sıcak hava

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Fransa’da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, halkı sıra dışı ama düşük maliyetli çözümlere yöneltti. Ülkede “Blanc de Meudon” olarak bilinen kalsiyum karbonat bazlı tebeşir tozu, pencereleri serin tutmak için yeniden popüler hale geldi.Vatandaşlar, tebeşir tozunu suyla karıştırarak ev ve okul pencerelerinin dış yüzeyini boyuyor. Oluşan beyaz tabaka, güneş ışığını büyük ölçüde yansıtarak iç mekânların daha serin kalmasına yardımcı oluyor.Basit yöntemin bilimsel karşılığıUzmanlara göre yöntemin temelinde, beyaz yüzeylerin güneş radyasyonunu emmek yerine geri yansıtma özelliği yatıyor. Kalsiyum karbonatın yüksek yansıtıcılığı sayesinde güneşten gelen ultraviyole ve kızılötesi ışınlar büyük ölçüde engelleniyor.Bu sayede iç mekân sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, klima kullanımına alternatif düşük teknolojili bir serinleme yöntemi ortaya çıkıyor.Pencereler folyoyla kaplandıÖte yandan bazı evlerin pencerelerinde sıcak havadan korunmak için alüminyum folyoyla kaplandığı görüldü.Sıcak dalgalar yeni çözümler üretiyorFransa’da yaygınlaşan bu uygulama, Güney Avrupa’daki geleneksel beyaz ev kültürüyle de benzerlik taşıyor. Son yıllarda “cool roofing” olarak bilinen çatıların beyaza boyanması uygulamasının ardından, pencerelerin de beyazlatılması dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/avrupayi-kavuran-sicak-hava-dalgasinda-bilanco-agirlasiyor-fransada-sicaktan-olen-cocuk-sayisi-4e-1106814227.html

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